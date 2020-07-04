新北市府正為4校通學廊道施工 明年10校規畫中

新北市近2年大力整頓學校周邊，建構安全無阻礙的通學廊道，去年迄今已完成19校，今年至少還要完成4校，希望學生通學時不必和車輛爭道。

市府去年已完成汐止秀峰高中等11校通學廊道，今年迄今又完成三重碧華國小等8校，如今仍有三峽北大高中等4校施工中，另有永和永平高中等10校的通學廊道正在規畫設計。

工務局表示，市長侯友宜上任後就要求開闢通學廊道，要求工務局和教育局合作規畫，讓學生有行的安全。過去部分學生上學如同軍人500障礙闖關，路途中不時有花盆、車輛或電線桿等障礙物，常被迫要走到馬路與車輛爭道，如今建構通學廊道後，安全性提高很多。

以去年率先完成的樹林區山佳國小通學廊道為例，學校位在主幹道中山路上，過去校園周圍人行道老舊破損又狹窄，還有電線桿、民眾占用及車輛違規停放等情況，多處人行道中斷無法通行，學童經常和呼嘯而過的大車爭道，險象環生；改善後類似情況已消失。

目前新莊民安國小和三峽龍埔國小、北大高中及台北大學正在施工，當地學生、居民眾多，安全的通學廊道需求更大，而且學生和一般民眾都能受惠。