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影／柯文哲和盧秀燕共同為立委市議員聯合服務處站台

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
立委高虹安和台中市議員陳廷秀聯合服務處今天在台中市梧棲成立，台北市長柯文哲和台中市長盧秀燕共同站台加油。記者游振昇/攝影
立委高虹安和台中市議員陳廷秀聯合服務處今天在台中市梧棲成立，台北市長柯文哲和台中市長盧秀燕共同站台加油。記者游振昇/攝影

台灣民眾黨立委高虹安和無黨籍台中市議員陳廷秀聯合服務處今天在台中市梧棲區成立，台北市長柯文哲和台中市長盧秀燕共同站台，為二位民代加油，柯文哲說，不同黨派有不同想法，也可以合作，盧秀燕說，不同層級民代合作，是為了地方人和建設，因此她率市府首長來恭喜。

今天的聯合服務處成立在梧棲區，現在數百座位都坐滿，很多人一早到場要和柯文哲合照，有人拿衣服帽子請他簽名，台中市政府多位局處長到場，同選區的台中市副議長顏莉敏也到場祝賀。

柯文哲說，不同黨派有不同想法，也可以合作，今天就是最好例子，像他當醫師時，要救人可能需內科，外科，甚至婦產科合作。

柯文哲表示，台灣民眾黨以台灣為名，民眾為本，只要認同台灣，住在台灣的人都可以合作，今天有合作模式，政治將人民生活擺在第一位，政治就沒那麼複雜，黨派可以合作，他認識台中市議員陳廷秀多年，肯定陳對台中市大建設的熟悉和用心爭取，他說陳和立委高虹安聯合服務處，涉及中央問題，他會幫忙，有關地方內容，希望盧市長盡力和陳廷秀合作，保持心存善念，盡力而為的政治裡念，一起合作，讓台中更好，台灣也會更好。

盧秀燕說，她當立委時，也和多位議員里長成立聯合服務處，她認為民代有不同層級，有時只做自己的部分， 心有餘力不足，聯合不同層級擴大服務，這種合作是為了地方人和建設，她代表台中市政府，率市府首長向二位民代恭喜。

高虹安和陳廷秀都說，服務不分黨派，政治可以合作，從中央到地方，一起為人民爭取建設，高虹安說，這是她第一個地方服務處，重要意義是責任和承擔。

立委高虹安和台中市議員陳廷秀聯合服務處今天在台中市梧棲成立，台北市長柯文哲和台中市長盧秀燕共同站台加油。記者游振昇/攝影
立委高虹安和台中市議員陳廷秀聯合服務處今天在台中市梧棲成立，台北市長柯文哲和台中市長盧秀燕共同站台加油。記者游振昇/攝影
立委高虹安和台中市議員陳廷秀聯合服務處今天在台中市梧棲成立，台北市長柯文哲和台中市長盧秀燕共同站台加油。記者游振昇/攝影
立委高虹安和台中市議員陳廷秀聯合服務處今天在台中市梧棲成立，台北市長柯文哲和台中市長盧秀燕共同站台加油。記者游振昇/攝影
立委高虹安和台中市議員陳廷秀聯合服務處今天在台中市梧棲成立，台北市長柯文哲和台中市長盧秀燕共同站台加油。記者游振昇/攝影
立委高虹安和台中市議員陳廷秀聯合服務處今天在台中市梧棲成立，台北市長柯文哲和台中市長盧秀燕共同站台加油。記者游振昇/攝影

台中市 柯文哲 高虹安

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