來馬崗漁港看海蝕平台 還能吃到飛魚
新北市馬崗漁港有北台灣唯一的補飛魚船隊，是利用驅趕繩及漁民跳入海中驅趕飛魚進入漁網。新北市漁業管理處表示，來馬崗漁港玩可以看到飛魚真面目，且只要用乾煎或烘烤，就可品嚐到飛魚的美味。
飛魚（又稱飛烏）在受到驚嚇或是被大魚（如鬼頭刀，又稱「飛烏虎」）追趕時會躍出水面展開胸鰭「滑翔」躲避，就像是「飛」在海面一樣，因此而得名。海揚號船長胡萬利表示，飛魚從清明節至端午節中間會隨著黑潮北上到達彭佳嶼附近，飛魚漁船會在白天出港作業，以追逐網捕獲飛魚，兩艘漁船中間拖曳一條約1000公尺的驅趕繩，驅趕繩的緞帶會發出聲音驚嚇魚群，準備收網時多位漁民跳入海中驅趕魚群進入網中。
胡萬利說，因為作業辛苦，每次出海需要4到6位漁民，這幾年飛魚的年捕獲量僅有50至60噸，收益不佳，漁船在其他季節改放籠具捕捉龍蝦或螃蟹，目前台灣只剩下馬崗漁港及屏東後壁湖有捕飛魚漁船，經濟規模小，但也因為飛魚漁業規模小且作業範圍大多在海表面，是相對環境友善的漁法。
要吃到美味的飛魚料理，最簡單的料理方式就是將處理好的魚身用餐巾紙瀝乾表面水分後，以乾煎或進烤箱烤，至表面呈現金黃色後擺盤，依個人喜好擠上檸檬汁或灑上些許胡椒就可以享用，鹹香的口感，是餐桌上理想的配菜。
農業局長李玟表示，東北角海域位於洋流交匯處，海洋物種豐富，各個季節都有令人驚豔的漁產，目前正是飛魚產季，民眾到馬崗漁村走訪，除了欣賞美麗的潮間帶海蝕平臺外，傍晚時分到漁港邊還能看到船隊處理漁獲。如要購買費用，可搜尋貓哥魚舖0921-852706。
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