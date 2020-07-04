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會呼吸的停車場！台中「正心立體停車場」7月底開工

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中南屯區人口密集，商業活動頻繁，停車一位難求，改善問題，台中市交通局將「正心停車場」規劃為立體停車場，廣納地方意見後委外執行工程，6月已決標，規劃汽車停車位由100格倍增到257格，預計7月31日開工。圖／台中市交通局提供
台中南屯區人口密集，商業活動頻繁，停車一位難求，改善問題，台中市交通局將「正心停車場」規劃為立體停車場，廣納地方意見後委外執行工程，6月已決標，規劃汽車停車位由100格倍增到257格，預計7月31日開工。圖／台中市交通局提供

台中南屯區人口密集，商業活動頻繁，停車一位難求，改善問題，台中市交通局將「正心停車場」規劃為立體停車場，去年已辦說明會，廣納地方意見後委外執行工程，6月已決標，規劃汽車停車位由100格倍增到257格，預計7月31日開工。

台中是人口第二大城，日前市政總質詢時才有議員提到，到今年5月止，台中市人口數281萬6494人；機動車輛登記數有284萬4700輛，包括汽車110萬8958輛、機車173萬5742輛，換句話說，平均每名市民至少擁有1輛機動車，但停車位只有約28萬格，市區更是一位難求。市府雖鼓勵大眾運輸，但也根據目前現有停車場改良「拉高、長壯」增加停車空間。

交通局長葉昭甫表示，正心立體停車場工程獲中央前瞻計畫補助，基地在南屯區文心南二路北側，永春國小活動中心對面，規劃興建地上4層、地下1層的立體停車場，提供汽車257格，興建工期共570天，預計2022年2月完工。

交通局說明，停車場緊鄰台中清真寺，在設計上以提升質量為主軸，並融合宗教特色，加入紋理及天際線，建築上引入自然風與陽光，像個「會呼吸的停車場」，傳遞和諧與自然；此外，建築基地全保留原址樹種，並新植台灣原生物種，打造兼顧生態保護的多功能停車空間。

「正心停車場」施工地點位屬都市計畫「廣場兼停車場」用地，建築物除停車功能外，更妥善規劃生活廣場、社區通行動線及街道家具等設施，供民眾休閒使用。工程期間，市府將要求承包商按圖施作，確保工程品質。

停車場 建築 台中市

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