議員披露大巨蛋工地偷裝消音棉 北市清查罰遠雄

台北市建管處表示，經議員披露大巨蛋商場棟機房內施作消音棉，今天全面清查大巨蛋工地，發現24間機房施作消音棉，依建築法罰遠雄新台幣8萬餘元，遠雄若再犯就移送法辦。

北市府建築管理工程處晚間發布新聞資料指出，經議員先前披露大巨蛋商場棟機房內有施作消音棉已違反停工處分，今天主動全面清查大巨蛋工區內的機房。

建管處表示，依最新變更設計建照圖逐層清查，發現遠雄在24間機房擅自施作消音棉，依建築法規定，共裁罰8萬4722元，遠雄若再犯就移送法辦。

建管處指出，遠雄在24間機房擅自施作消音棉，包含商場棟機房共11間，遠雄已自行拆除完成；巨蛋棟2間、旅館辦公棟11間機房都有施作消音棉，已要求2星期內主動拆除。

建管處表示，至於遠雄主張消音棉屬於維護安全及防範危險相關措施工程項目，遠雄必須在施作前先提出申請，且經各專業公會審議通過後，才可進行施作。

建管處指出，會持續每天不定時派員到大巨蛋工地巡查，每星期三也會定期與消防局、環保局等單位及專業技師公會到工地聯合進行安全檢查，且過程絕對公開透明，也不允許遠雄違法施作其他工項。