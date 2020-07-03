遠雄違規裝消音棉 北市開罰8萬再犯送法辦

台北大巨蛋爭議不斷，不僅偷裝座椅，日前再被議員踢爆違規裝消音棉，違反停工處分。對此，建管處今前往工區機房全面清查，商場棟機房施作消音棉共計11間，已要求遠雄自行拆除；另再發現巨蛋棟2間，旅辦棟11間機房亦有已施作消音棉，除限期遠雄公司於2周內主動拆除，並就24間機房擅自施作消音棉部分，依「建築法」裁處新台幣8萬4722元，再犯將移送法辦。

大巨蛋自2015年5月20日被北市勒令停工至今，遠雄曾提起行政訴訟，案經最高行政法院判決確定停工處分合法無誤，目前工地仍屬停工處分狀態。維護公共安全，依「建築法」第63條及最高行政法院判決，針對載重、水浮力、鏽蝕及坍塌等問題，工地仍應有維護安全及防範危險相關措施，遠雄公司提出14項安全防災維護工項，經都發局會同建築、土木、結構、大地等專業公會代表，審議後同意施作。

建管處表示，今日稽查工區內機房，依最新變更設計之建照圖進行逐層清查，清查結果發現，商場棟機房施作消音棉共計11間，已由遠雄公司自行拆除完成，另發現巨蛋棟2間，旅辦棟11間機房亦已施作消音棉，除限期遠雄公司於2周內主動拆除外，並就24間機房擅自施作消音棉部分，援引「建築法」第86條規定，按工程造價處千分之五十罰鍰，合計裁處新台幣8萬4722元，如有再犯移送法辦。

不過，遠雄主張消音棉屬維護安全工序、工進項目，對此，建管處表示，遠雄施作前應先申請各專業公會審議通過後，始得施作。

建管處強調，為防範遠雄公司違法施作其他工程，將持續每日不定時派員進行巡查，每周三也定期會同消防局、勞檢處、環保局及專業技師公會聯合進行安全檢查，不允許遠雄違法施作其他工項。