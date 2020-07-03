華盛頓幼兒園8大違規 議員批北市輕忽如錢櫃翻版

台北市內湖區私立華盛頓幼兒園上月才因超收被罰近20萬，台北市教育局近日稽查，不僅超收狀況未改，還在5樓看見有近80名幼生在睡午覺，實際點人頭發現，竟足足超收120人，遭北市教育局再罰16萬8千元，園生家長可要求退還學費；另調閱學生保險資料，有1名孩童因園方行政疏失未投保，再罰6千元。

除了超收違規，昨日再有家長向本報投訴，依教育局核定，華盛頓幼兒園只能收3至5歲園生，但實際上，華盛頓裡的「維尼班」，其實就是2歲幼幼班，一班竟有24人。對此，北市教育局主秘陳素慧證實確有此事，已併入超收處罰。

家長也表示，園方開的收據「以假亂真」，北市每學期補助每名私幼學童1萬3660元註冊費，園方確實有減免，家長根本就不疑有他；陳素慧表示，若園方冒用教育局名義給補助，恐涉及詐欺，這部分要視園方如何跟家長說明，也有待法律認定。

除此之外，該園只有8名教保員，卻收了210學生，明顯不符師生比，陳素慧表示，若核定可招生90人，至少要有6名教保員，但現場抓到210名學生，符合教保員資格者僅8位、1位不符資格，不僅師生比失衡，也違規進用不具教保員資格的服務員教小孩。

先前有該園家長在臉書po出孩子眼睛受傷照，差點就被戳瞎，直到現在仍未復原，該名家長去園內調閱監視器，卻只有公共空間跟走廊的畫面，園方也沒通報教育局，事發後一個月遭檢舉，園方才補通報。

陳素慧說，依「幼照法」規定，園方要有緊急事件處理機制，「但目前看起來沒有」，已要求園方限期改善。至於為何沒罰？陳素慧表示，幼兒園眼睛受傷，兩造都是私人，教育局是公部門督導機關，只能盡力協調，也要預防事件再發生，「罰緩是為了大部分的幼兒，不可能收入（罰緩）後，對個別事件有幫助。」

議員游淑慧也在臉書po文，評論此事件有如「錢櫃翻版」。游批評教育局疏忽，雖然5月初曾真對超收開罰，要求園方在7月1日安置孩童，但直到昨天，教育局根本還沒去複查。

游淑慧也說，當孩童受傷發生時，教育局本該介入調查，但直到今天，教育局仍未向園方調閱錄影畫面；今日下午他也率教育局、消防局、建管處突襲，雖然沒再利用5樓空間，但仍超收77位孩童，現場也要求教育局必須查核孩童後續安置。