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大巨蛋偷裝消音棉被抓包 北市府今開罰8.4萬

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市政府已簽准遠雄大巨蛋的建照變更，可望7月核發建照復工。記者楊正海／攝影
台北市政府已簽准遠雄大巨蛋的建照變更，可望7月核發建照復工。記者楊正海／攝影

北市政府已簽准遠雄大巨蛋的建照變更，可望7月核發建照復工。不過台北市議員林亮君踢爆，遠雄之前偷裝椅子、上周又偷裝消音棉。連台北市長柯文哲主持公共安全督導會報也發怒，「整條街大家都知道賭場（台語）在哪裡，只有管區的警察不知道」。北市建管處今依建築法第86條規定，按工程造價處千分之五十罰鍰，合計裁處8萬4722元，如有再犯移送法辦。

北市建管處今天主動針對大巨蛋工區內機房進行全面清查，針對工區內機房，依照最新變更設計之建照圖進行逐層清查，清查結果發現商場棟機房施作消音棉共計11間，均已由遠雄公司自行拆除完成，另發現巨蛋棟2間，旅辦棟11間機房亦有已施作消音棉情形，除限期遠雄公司於2周內主動拆除外，並就24間機房擅自施作消音棉部分，依建築法第86條規定，按工程造價處千分之五十罰鍰，合計裁處新台幣8萬4722元。

至於遠雄公司主張消音棉屬維護安全及防範危險相關措施之工序工進項目，施作前應先提出申請經各專業公會審議通過後，始得施作。建管處強調，為防範遠雄公司違法施作其他工程，將持續每日不定時派員進行巡查及每周三定期會同消防局、勞檢處、環保局及專業技師公會聯合進行安全檢查，公開透明絕不允許遠雄公司違法施作其他工項。

北市 建築 大巨蛋

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