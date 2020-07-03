議員建議可放高溫假 侯友宜：教育部授權就可處理

夏季到來，天氣炎熱讓人受不了，新北市議員陳偉杰今天在議會質詢時提出，當溫度超過36度，學校是否可因應高溫彈性實施課程．甚至新北可以成為第一個實施高溫彈性假的直轄市，新北市長侯友宜表示，各校可依照狀況自行調整課程內容，至於高溫假，若教育部願意授權地方就可處理。

陳偉杰表示，新冠肺炎疫情影響，學校延到7月15日放暑假，但天氣非常炎熱，天天氣溫超過36度，熱浪來襲，市府是否來評估因應高溫實施彈性課程，包含戶外體育課、社團課、自然實驗課等等。

陳偉杰表示，當開始下豪大雨各區都可以決定成立災害應變中心，現在大家都要求要加裝冷氣，但因為市府財政拮据，沒辦法馬上做到，中央也不理不睬，認為新北可以第一個實施高溫彈性假。

侯友宜表示，如果碰上連續高溫的天氣，學校立即回報可適當調整課程活動，至於要不要放假，要由教育部決定，如果教育部願意授權，地方就可處理，希望教育部有個統一解說的方式。