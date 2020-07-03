新北市將向中央爭取105市道補助 對芝投公路不表樂觀

新北市政府計畫拓寬105市道，卻苦無經費，市長侯友宜今天表示將向中央爭取，串連林口到八里、淡水，紓解車流；另外，28年的芝投公路近日再被提出，侯則表示不樂觀，「台北市會同意嗎」？

105市道拓寬及芝投公路都是北海岸民眾期待多年的事，但前者已有計畫，只缺經費，也有待中央核定；後者則需經過陽明山，但北市始終反對，擔心破壞生態，也認為沒有必要，近30年來都是新北市一頭熱。

林口往八里主幹道105市道總長約7公里，林口工一工業區將明年完工，往來林口、八里、台北港的車輛勢必增加，但105市道受限地形路寬不足，過彎時車速過慢，加上連續上下坡，也影響交通安全。

議員鄭戴麗香說，淡江大橋完成通車前，要設法交通分流，105市道計畫建高架環形道路，希望可同時銜接；而近日重啟芝投公路可行性評估，可配合淡海輕軌計畫，交通部不知玩真還是假的，如果無法成真，可把輕軌延伸到三芝、石門，取代芝投公路計畫。

侯友宜說，市道105拓寬建環形高架道路，預估需要38億，工務局已規畫向中央申請經費，否則光靠市府難以負擔，這條路經林口到台北港，可紓解64快速道路及淡水、八里車流，銜接高速公路，但時程上很難配合淡江大橋同時完成，將找行政院報告爭取預算。

工務局表示，往八里路段因道路過彎，將做環型高架橋解決，預計工程總經費約38億，最快3年完工。