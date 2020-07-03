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晚間棄置廢棄物 新北環保稽查重案組查獲並法辦

聯合報 / 記者施鴻基／新北即時報導
新北環境稽查重案組及蘆洲警分局查扣車輛。圖／新北市環保局提供
新北環境稽查重案組及蘆洲警分局查扣車輛。圖／新北市環保局提供

新北環境稽查重案組今天宣布，本月1日深夜會同蘆洲警分局在五股成泰路查獲非法棄置廢棄物，當事人聲稱受朋友委託，載運廢棄物到自己的土地，再由挖土機夾到斜坡傾倒。環保局表示，全案已依違反廢棄物清理法規定移送法辦，最重可處5年以下有期徒刑，並易科罰金最高1500萬元。

重案組1日晚間接獲蘆洲警分局通報，得知五股成泰路一段附近有貨車非法棄置廢棄物，到場後地主王姓男子否認違法，聲稱他從事當地廢棄物拆除整理工作，並未從其他地方載往棄置；他雇用的2名貨車、挖土機司機則支吾其詞說不出話來。

重案組從車上及已棄置廢棄物查出來自五股垃圾山拆除工廠，先突破2名司機心防，交代廢棄物來源，並供說都由王姓男子指使，他們只受雇賺取工資，並表示當天已棄置2車次，最後1趟被警方查獲。

王姓地主稍後坦承協助朋友處理廢棄物，所以載到自家土地附近棄置。他承諾將負責清除非法廢棄物，並配合後續調查。

環保局強調，五股垃圾山環境整頓將進入第4階段，綠美化、公園及廊道等都已初步建置，絕不容許環境遭破壞。

新北環境稽查重案組及蘆洲警分局在五股成泰路查獲非法棄置廢棄物案件。圖／新北市環保局提供
新北環境稽查重案組及蘆洲警分局在五股成泰路查獲非法棄置廢棄物案件。圖／新北市環保局提供
新北環境稽查重案組稽查員發現業者將廢棄物夾至斜坡下棄置。圖／新北市環保局提供
新北環境稽查重案組稽查員發現業者將廢棄物夾至斜坡下棄置。圖／新北市環保局提供

廢棄物 新北 綠美化

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