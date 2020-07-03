晚間棄置廢棄物 新北環保稽查重案組查獲並法辦

新北環境稽查重案組今天宣布，本月1日深夜會同蘆洲警分局在五股成泰路查獲非法棄置廢棄物，當事人聲稱受朋友委託，載運廢棄物到自己的土地，再由挖土機夾到斜坡傾倒。環保局表示，全案已依違反廢棄物清理法規定移送法辦，最重可處5年以下有期徒刑，並易科罰金最高1500萬元。

重案組1日晚間接獲蘆洲警分局通報，得知五股成泰路一段附近有貨車非法棄置廢棄物，到場後地主王姓男子否認違法，聲稱他從事當地廢棄物拆除整理工作，並未從其他地方載往棄置；他雇用的2名貨車、挖土機司機則支吾其詞說不出話來。

重案組從車上及已棄置廢棄物查出來自五股垃圾山拆除工廠，先突破2名司機心防，交代廢棄物來源，並供說都由王姓男子指使，他們只受雇賺取工資，並表示當天已棄置2車次，最後1趟被警方查獲。

王姓地主稍後坦承協助朋友處理廢棄物，所以載到自家土地附近棄置。他承諾將負責清除非法廢棄物，並配合後續調查。