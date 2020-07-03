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八仙樂園有重建的可能？侯友宜：不會讓大家失望

聯合報 / 記者江婉儀施鴻基／新北即時報導
八仙樂園發生塵爆後已停業5年，原址變成廢墟、市府仍在跟業者溝通，新北市議員陳偉杰說，如果無法重建應該要新建，新北有4百萬人口，應該要有自己的兒童樂園，新北市長侯友宜表示，已要求經發局規劃，不會讓大家失望。記者江婉儀／攝影
八仙樂園發生塵爆後已停業5年，原址變成廢墟、市府仍在跟業者溝通，新北市議員陳偉杰說，如果無法重建應該要新建，新北有4百萬人口，應該要有自己的兒童樂園，新北市長侯友宜表示，已要求經發局規劃，不會讓大家失望。記者江婉儀／攝影

八仙樂園發生塵爆後已停業5年，原址變成廢墟、市府仍在跟業者溝通，新北市議員鄭戴麗香、陳偉杰今天在質詢時都提及八仙樂園何去何從，陳偉杰也說，如果無法重建應該要新建，新北有4百萬人口，應該要有自己的兒童樂園，新北市長侯友宜表示，已要求經發局規劃，不會讓大家失望。

新北市議員鄭戴麗香表示，八仙樂園占地9公頃，目前已停業5年變廢墟，產業專區也沒有了，問侯友宜目前市府的進度在哪？侯友宜表示，市府目前都仍在跟八仙塵爆被害者聯絡，市府在思考如果八仙要營業，並在過程中採取部分補償金或是協助就業創造雙贏，訴訟歸訴訟、產業歸產類，要帶動地方繁榮，目前還在努力溝通，要給被害者最基本的道義幫忙。

議員陳偉杰在質詢時也對侯友宜提問八仙是否要重建，陳偉杰表示，八里地區民眾不斷對他說，希望能跟之前八仙仍在營業的時候一樣，居民在經濟上可以溫飽，很多民眾盼望可以重建，如果不能就新建，若在八里設置新北自己的樂園，除有交通優勢，八里土地取得較容易、價格也便宜，周邊也有博物館、老街可以帶動消費。

侯友宜表示，八仙停業至今碰到很多法律上的問題，刑事已告一段落，民事案件仍在訴訟中，他希望業者可以與市府配合在地重生，過程中提供更多就業與回饋金錢給塵爆被害者，才能創造三贏，八里要有一個在地自己的樂園，目前已要求經發局規畫，不會讓大家失望。經發局表示，有關八里的娛樂產業規劃，後續會結合在地資源，來做娛樂產業的招商。

陳偉杰呼籲市府要跟八仙業者談判，能新建新北版兒童樂園，不要讓民眾每次舟車勞頓到台北，新北擁有4百萬人口，應該要有自己的樂園。當初行政院長蘇貞昌曾答應要在板橋蓋的兒童博物館，目前進度在哪？侯友宜應該要跟蘇貞昌說要趕快核定。侯友宜表示，板橋兒童樂園的部分已經送行政院核定，但現在核定都沒有下來，會再向蘇院長反映。

八仙樂園 侯友宜

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