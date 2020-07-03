安心旅宿審核慢、雙巴券又遲到 北市旅宿業者喊冤

疫情趨緩，國旅大爆發，交通部推出安心旅宿，北市加碼贈送雙層觀光巴士兌換券，但北市 600多家旅宿業者，目前僅289家通過審核安心旅宿，其中竟只有11家業者有「雙層觀光巴士兌換券」。台北市旅館商業同業公會理事長韋建華表示，近來接獲旅客抱怨，為何入住安心旅宿卻沒雙巴券？但業者沒券，客訴後也只能公會認賠，這樣才有信用。

對此，觀傳局表示，安心旅宿送雙巴兌換券採「申請寄送制」，目前已有70家業者提出申請，已有11家上路，其餘59家近日才提出，已陸續寄發票券，最晚明天會收到，將研議「現場發放制」，加快發放時間。

安心旅遊上路，只要不是防疫旅館，就來參加安心旅宿。韋建華表示，以台中市為例，只要是合法業者，經地方政府、公會審查通過後，就符合安心旅宿資格；台北市程序相當繁瑣，6月18日僅6家通過，公會出面反映後，短短10天內才突破200家。

韋建華說，台北市共有1.8萬間房，疫情解封後，住房率僅從0.5%回升1成。北市觀傳局也承諾，只要入住安心旅宿，就會送雙巴券，但現在卻只有11家業者有券，到底要怎麼跟消費者溝通？還有業者被旅客說「中飽私囊」，把雙巴券藏起來，實際上業者手上根本沒券。

「所有責任都會指向旅館業」，韋建華表示，北市觀光業正面臨「現金流」、「信用」兩大破產。接下來兩天周末，眼見住房率回升，但雙巴券沒下來，一則以喜一則以憂，所有業者都嚴陣以待。

韋建華批評，北市30家防疫旅館、570家合法旅館，觀傳局不僅做安心旅宿，還做防疫旅館，明顯忙不過來，旅宿業者危在旦夕，希望北市府能加派局處人手支援，「與其處理客訴，不如來幫他發雙巴券。」