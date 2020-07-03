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地主亂倒廢棄建材 從發票抽絲剝繭破案

中央社 / 新北3日電

新北市五股區成泰路王姓地主涉嫌僱用貨車與挖土機司機載廢棄物到場掩埋。市府環保局與警方從車輛中，尋獲一張發票與對帳單，抽絲剝繭查出來源，地主被依廢棄物清理法移送。

市府環保局今天表示，環境稽查重案組1日晚上接獲蘆洲警察分局通報，五股區成泰路一段某巷弄內，查獲貨車將廢棄物載運至當地隱密處，由挖土機夾至斜坡下棄置。

稽查重案組到場後，王姓地主否認隨意棄置廢棄物，辯稱是在當地拆除廢棄物並整理，並沒有從其他地方載運到場棄置。由其僱用的2名貨車及挖土機司機，對廢棄物來源支吾其詞。

環保局從現場的一些營建廢棄物特徵，抽絲剝繭追查，稽查人員翻查車上的廢棄物，發現一間公司的對帳單據和發票，地址來源是五股垃圾山已拆除的工廠。

警方調閱監視系統，證實建材是他處載運來的。2名司機才坦承廢棄物來源，供稱是王姓地主指使載運和挖掘傾倒。

稽查重案組及警方掌握關鍵證據後，地主終於坦承答應幫朋友處理拆除工廠後的建材。他並承諾將負責清除現場亂倒的廢棄物，運至合法處理場。

環保局表示，因王姓地主沒有廢棄物清除及處理許可證，卻清除、處理及非法棄置廢棄物，被以違反廢棄物清理法移送偵辦。

廢棄物 發票

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