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另一邊的「罪」：轉型正義豈能獨漏律師？

延宕近二十年 瑞芳第二工業區將逐步開發

觀天下 / 記者蕭皓文／瑞芳報導
延宕近二十年瑞芳第二工業區，將逐步完成招商、徵收土地，並預計在民國113年開始營運。 圖／觀天下有線電視提供
延宕近二十年瑞芳第二工業區，將逐步完成招商、徵收土地，並預計在民國113年開始營運。 圖／觀天下有線電視提供

瑞芳第二工業區的開發案，因為經費及基隆河沿岸土地申請等難題，延宕近二十年，透過新北市議員林裔綺爭取與市府提撥近三千萬的經費讓第二工業區一案露出曙光，並與地主們舉行第一次公聽會，期盼逐步完成招商、徵收土地，並預計在民國113年開始營運。

瑞芳區工商協進會理事長顏維民表示，瑞芳第一工業區空間不足，約二十年前地方上便有希望設立第二工業區的聲音，然而因為傑魚里台二丁線周圍空間屬於基隆河沿岸範圍，土地解編及開發經費一直是計畫上的難題，隨著近年來不少在地工廠從大陸或外國撤廠，更是大大增加了廠商們對第二工業區的開發需求。

新北市議員林裔綺表示，廠商從國外遷回台灣設廠，提供在地居民就業機會，但第一工業區範圍已飽和，甚至只能在擁擠腹地中蓋小廠房或暫時租屋，經過多次探訪，總算在民國108年象神颱風後土地得到解編，而當時也在議會質詢中提出，很感謝中央提撥前瞻計劃的補助，讓第二工業區規劃設計出現曙光，而新北市府經發局29日也在瑞芳區公所首次召集在地地主舉辦公聽會，宣布報編規劃的內容。

新北市政府經濟發展局科長高弘儒表示，目前瑞芳第二工業區預計在民國110年完成園區報編，年底進行工程招商，而111年完成徵收及用地取得，希望趕在111年底動土，更在民國113年完工營運，增加瑞芳地區的就業機會、促進土地資源利用，也平衡新北市東側西側產業的均衡發展。

瑞芳 基隆

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