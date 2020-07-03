紅火蟻威脅農作 金山力拼半年內清除

金山區除了觀光產業，農產業、地瓜、蓮花、茭白筍也是相當知名，日前發現紅火蟻蹤跡，對於農民耕作可以說是一大威脅，為此市府農業局加緊腳步在紅火蟻現蹤的法鼓山、潭子內段以及清水農地進行防治，力拼要在半年內讓紅火蟻在金山完全消失。

市府農業局簡任技正洪勝雄表示，金山區在法鼓山、潭子內段以及清水農地發現紅火蟻蹤跡，在農民通報後也隨即進行紅火蟻餌劑防治，至今法鼓山、潭子內段農田防治有成，沒有再見到紅火蟻出沒，而清水農地也只剩下零星的蟻丘，農業局也再度來施放餌劑，力拼在半年內要讓紅火蟻在金山消失。

實地來到清水農地發現紅火蟻蹤跡的區域，因為一直以來都有在進行藥物、餌劑防治，紅火蟻可以說是幾乎看不見，確認是否還有紅火蟻，農業局防治人員拿著紅火蟻最愛的洋芋片引誘確認，看見蹤跡也立即投放餌劑。

此外，農業局根據紅火蟻防治圖來進行分區解列，因此對於紅火蟻在金山農地消失是相當有信心。也因為金山區除了觀光產業，農產業、地瓜、蓮花、茭白筍也是相當知名，因此農業局也期待，近快趕在半年內讓紅火蟻完全退出金山，藉此讓農民農作更有保障，居民起居休憩也可以更安全無虞。