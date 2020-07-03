無預警停水民怨四起 蘆洲民代要求改善

新北市蘆洲區集賢路268號附近大樓，連續2天無預警停水，附近居民怨聲載道。新北市議員李翁月娥接獲陳情到場關心，發現附近並無任何地下水管施作工程，呼籲自來水公司一定要找出水壓不穩和停水的原因，不要讓民眾飽受無水可用之苦。

集賢世家主委張森堯指出，炎炎夏日，無水可用情何以堪？蘆洲區集賢路268號附近大樓，連續兩天每到下午4點就水壓不足，到了晚上用水尖峰期更是直接停水，自來水公司無預警停水，讓附近居民怨聲載道。

自來水公司蘆洲所主任鍾升富表示，三天前發現附近水壓不太正常，我們陸續派員進場調整，發現一些開關操作不是很順暢，今天又收到用戶反映，我們又派員檢測，目前已正常供水。

新北市議員李翁月娥呼籲自來水公司，一定要找出水壓不穩及停水的原因，如果檢測完又發生停水問題，那表示問題不單純，屆時相關上級單位都逃不了責任，一定要釐清問題所在。

希望在民代的監督協助下，自來水公司能徹底解決莫名的停水問題，讓集賢路附近居民能夠安居樂業。