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另一邊的「罪」：轉型正義豈能獨漏律師？

汐止大同路上班塞爆 擬管制大型車進入

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區大同路是重要聯外道路，地方提出希望在上班尖峰時段，能夠限制大型車進入，紓解龐大車流。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區大同路是重要聯外道路，地方提出希望在上班尖峰時段，能夠限制大型車進入，紓解龐大車流。 圖／觀天下有線電視提供

新北市汐止區大同路、新台五路是重要聯外道路，尤其是交會路口，塞車問題一直難解，雖然，一直以來都有陸續改善，調整號誌、增左轉道等等，效果卻很有限，所以，地方提出希望在上班尖峰時段，大同路能夠限制大型車進入，紓解龐大車流。

樟樹里長說，新台五路、大同路匯集，再加上一旁就是美式大賣場，還有高速公路交流道，可以說是汐止車流量最大的地方，只是之前做了分隔島調整，上班時間也有調撥車道，但效果似乎很有限，認為最好的方式就是做聯外橋樑，讓車子都不用擠在這個路口。

忠孝里長丁彥伶指出，汐止大同路上班時間塞爆引起不少民怨，建議在尖峰時刻是不是能夠限制大客車的數量或是時間，讓大家上班時間車流可以順暢一些。

市議員廖先翔表示，大同路往台北方向壅塞的非常嚴重，有一部分原因是因為這邊有工業區，大客車數量比較多一些，大客車在行駛的時候除了佔用道路體積比較大之外，包括他的起步、行車速率等等，對一般轎車來說都會造成比較大的干擾，包括大同路到南陽街口又有一家水泥廠跟物流公司，在轉彎出車的時候又影響到直行車的車流，所以，我們邀請市府交通局現場討論，是不是能夠在上班時間7-9點的時候，對大客車做一些管制。

廖先翔指出，目前大同路對大客車的管制是從茄苳路到新江北橋，所以，我們討論是不是能夠從茄苳路就一路延伸到南陽橋，整段大同路都管制大客車，如果有需要通行的話再跟警分局申請通行證。

因為工會沒有來，地方也會參考工會的意見，今天並沒有下結論，希望交通局能正視大同路的問題，那在還沒有禁止之前，要求水泥廠跟物流公司在上班時間，必須要有義交指揮交通，避免對直行車產生嚴重的交織。

汐止

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