侯友宜盼八仙樂園改建重生 營收回饋受害者
八仙塵爆至今5週年，新北市議員建議將荒廢的八仙樂園改建新北兒童樂園；新北市長侯友宜表示，願意和八仙業者合作，樂園重生也能提供就業機會、收入回饋給受害者，創造雙贏。
2015年6月27日發生八仙塵爆事件，至今滿5週年，位於新北市八里區的八仙樂園，被勒令停業後荒廢，現場已成廢墟。
新北市議會今天進行市政總質詢，中國國民黨籍新北市議員陳偉杰表示，八仙樂園荒廢後，影響周邊商家生計，建議新北市政府與八仙業者溝通，將現址改建成新北兒童樂園。
新北市長侯友宜表示，市府願意釋出善意和八仙業者合作，透過改建等方式讓樂園在地重生，過程中協助業者與受害者找出雙贏方案，例如透過提供就業機會給受害者，以取代部分賠償金，或是將部分收入回饋給受害者，樂園復甦後，周邊也能恢復商機，後續將請相關局處接洽辦理。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言