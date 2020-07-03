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侯友宜盼八仙樂園改建重生 營收回饋受害者

中央社 / 新北3日電
新北市長侯友宜表示，願意和八仙業者合作，樂園重生也能提供就業機會、收入回饋給受害者，創造雙贏。 記者王敏旭／攝影
新北市長侯友宜表示，願意和八仙業者合作，樂園重生也能提供就業機會、收入回饋給受害者，創造雙贏。 記者王敏旭／攝影

八仙塵爆至今5週年，新北市議員建議將荒廢的八仙樂園改建新北兒童樂園；新北市長侯友宜表示，願意和八仙業者合作，樂園重生也能提供就業機會、收入回饋給受害者，創造雙贏。

2015年6月27日發生八仙塵爆事件，至今滿5週年，位於新北市八里區的八仙樂園，被勒令停業後荒廢，現場已成廢墟。

新北市議會今天進行市政總質詢，中國國民黨籍新北市議員陳偉杰表示，八仙樂園荒廢後，影響周邊商家生計，建議新北市政府與八仙業者溝通，將現址改建成新北兒童樂園。

新北市長侯友宜表示，市府願意釋出善意和八仙業者合作，透過改建等方式讓樂園在地重生，過程中協助業者與受害者找出雙贏方案，例如透過提供就業機會給受害者，以取代部分賠償金，或是將部分收入回饋給受害者，樂園復甦後，周邊也能恢復商機，後續將請相關局處接洽辦理。

八仙樂園 侯友宜

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