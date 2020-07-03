大熱天男子山區「顧路」 汐止警即時援助

汐止警分局東山派出所警員孫紹鈞日前在執行勤務時，行經本轄汐平路二段60號前，發現一名簡姓男因機車故障，冒著酷暑打電話求助，因電話不通相當焦慮，經員警主動上前關心，並協助載至市區機車維修，讓簡男相當感謝汐止警主動關懷協助的義行。

汐止警分局表示，簡男騎車行經汐平路二段60號，但卻因摩托車突然故障無法發動，因該處地處偏僻，山區一時又找不到機車行可以維修，當時天氣又相當炎熱、酷暑難耐，簡男人生地不熟，山區中電話訊號又不好，實在是求助無門，正感到無助時，恰巧遇到員警路過。

汐止員警聽聞後，便主動載送簡男至市區機車維修行，會同維修人員將故障車輛排除，簡男對於員警能即時提供幫助感到相當讚賞，也認為員警非常有同理心，幫了他一個大忙，離去前還不斷向員警道謝，直說汐止警真是太讚了!