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柯文哲追加7億災準金罔顧財政紀律 議會要求一周內道歉

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市長柯文哲追加7億災準金罔顧財政紀律，經政黨協商，決議譴責，議長陳錦祥今在議會宣讀譴責案。記者楊正海／攝影
台北市長柯文哲追加7億災準金罔顧財政紀律，經政黨協商，決議譴責，議長陳錦祥今在議會宣讀譴責案。記者楊正海／攝影

行政院三倍券將於7月15日發放，北市府加碼綁定敬老卡、愛心卡消費補助1千元，前天開始受理，估計要花6億，但其中1.5億餘元由災害準備金支出，另外4.5億用社會局的托兒津貼勻支，北市議會前天審預算時，批評柯文哲追加災害準備金7億，如何使用都沒說清楚，三倍券加碼的預算來源也毫無財政紀律可言，經政黨協商後，今天雖然二讀通過預算，但也譴責市府罔顧財政紀律，並要求市府一周內正式來函道歉。

議長陳錦祥指出，這次追加預算，市府假借振興經濟加碼敬老卡名義，勻支預算行銷悠遊付，挾帶無急迫性預算，破壞預算制度及罔顧財政紀律，以及議會預算的審議權，予以譴責。

陳錦祥表示，市府推動市政時，應該尊重議會職權，勤與議員溝通，才能共創府會和諧、民眾福址三贏局面，這是市府第一次追加減預算，因疫情特殊，議會支持北市府預算，但有特別的預算，應要和議會溝通。他也要求北市府正式道歉函，一周內要送到議會。

周威佑指出，雖然政黨協商結論，通過譴責市府邈視財政紀律，但譴責歸譴責，認不認錯不知道，只是譴責有點像狗吠火車，尤其紓困用到災害準備金，據支用災害準備金審查原則第三條第一項，共有七款，第七款是災區重建，但 把三倍券綁敬老卡多加碼1千元用於災區重建，也太勉強。

周威佑說，議會還預算沒有通過前，敬老卡加碼1000元已經開始受理登記，這像在逼議會「好膽敢不通過？」 所以光譴責不夠，建議市府正式來函承認做法不適當且道歉，且7億應先凍結30% ，來函道歉才得以動支，才能維護議會尊嚴。

副市長黃珊珊說，加碼預算執行，要看實際申請發出去多少，才知道用到哪一部分預算。現在只是匡列，當時是想先推出方案，沒有對議會做完整說明，表示抱歉。因周威佑堅持市府道歉，陳錦祥確認市府會來函道歉後，讓追加預算案二讀通過，三讀授權議組處理。

台北市長柯文哲追加7億災準金罔顧財政紀律，市議會要求一周內道歉。記者楊正海／攝影
台北市長柯文哲追加7億災準金罔顧財政紀律，市議會要求一周內道歉。記者楊正海／攝影

北市 行政院 疫情

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