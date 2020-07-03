暑假帶孩子去哪玩？來淡水參加搖搖漁樂季耙文蛤

暑假無法出國，島內遊正火熱。新北市淡水區農會將在今年8月8日、9日、22日、23日舉辦「淡水歡漁～滬尾搖搖」漁業體驗活動，除了可體驗傳統漁法「耙文蛤」，還有在地美食、吻仔魚蝦捲與漁業文創的手作DIY活動，還在煩惱暑假親子活動的民眾，要把握機會趕快報名。

新北市農業局表示，淡水區漁會每年推出的漁樂季體驗活動，廣受好評，非常適合親子同樂，今年活動內容包含淡水必搭藍色航程，還可體驗重統漁法「耙文蛤」，以富有趣味的方式，讓小朋友親身體驗逐漸消失的傳統漁作文化，與淡水區漁會直營的魚藏餐廳配合推出漁港風味餐點，及融入食魚教育概念的吻仔魚蝦捲DIY，還有漁業文創的手作DIY體驗，感受豐富的一日漁業體驗。

農業局長李玟表示，市府向中央極力爭取前瞻水環境經費後，在淡水第一漁港擴增的堤岸面積除改善漁作環境，亦增加了一般民眾的親水空間，優化遊客行走的動線，全新完工的河岸步道，並完整連結淡水海關碼頭及紅毛城，本次活動選在傍晚時分，安排在嶄新的淡水第一漁港親水步道上，共賞全台著名的淡水夕照，重新體驗不一樣的淡水之美。