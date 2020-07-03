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第一屆台灣科學節 科博館、中市府攜手合作行銷台中

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
教育部今年10月31日至11月15日要舉辦第一屆「台灣科學節」，由國立自然科學博物館進行整體規劃。科博館長孫維新（左）今天拜訪台中市長盧秀燕（右）強調科學節除台灣各地的活動規劃，也會強調在地城市精神，能幫台中做城市行銷。圖／台中市新聞局提供
教育部今年10月31日至11月15日要舉辦第一屆「台灣科學節」，由國立自然科學博物館進行整體規劃。科博館長孫維新（左）今天拜訪台中市長盧秀燕（右）強調科學節除台灣各地的活動規劃，也會強調在地城市精神，能幫台中做城市行銷。圖／台中市新聞局提供

教育部今年10月31日至11月15日要舉辦第一屆「台灣科學節」，由國立自然科學博物館進行整體規劃。科博館長孫維新今天拜訪台中市長盧秀燕，強調科學節除台灣各地的活動規劃，也會強調在地城市精神，能幫台中做城市行銷。盧秀燕表示，身為地主城市，樂觀其成，也將盡力協助、共同舉辦第一屆台中科學節。

參觀科博館已是台中市民的日常學習活動，盧秀燕說，每年科博館的科學園遊會推廣教育有成，科博館能舉辦台灣首屆科學節，可進一步促進孩子、民眾對科學的認識，行銷台中、促進經濟發展。

孫維新說，科博館是國內科學教育、科普推廣上的重要基地之一，這次教育部指定做第一屆台灣科學節整體規劃，台澎金馬都有相關活動，要特別強調台中在地精神，「哈利波特城堡」、「克卜勒的故事」大型科學舞台劇都將在台中舉行，給年輕一代、市民良好的科學盛宴。

第一屆「台灣科學節」由科博館、國立台灣科學教育館、國立海洋科技博物館、國立科學工藝博物館及國立海洋生物博物館5間社教館所共同主辦，集結中央氣象局、地方政府、大專校院及民間機構共同辦理。

今年活動內容包含大型科學藝術舞台劇、論壇、研討會、科學演示、科學市集等，預計將結合十二年國民基本教育課程綱要及各館學習內涵，讓參與者能夠以寓教於樂的形式，參與科學教育。

教育部今年10月31日至11月15日要舉辦第一屆「台灣科學節」，由國立自然科學博物館進行整體規劃。科博館長孫維新（左）今天拜訪台中市長盧秀燕（右）強調科學節除台灣各地的活動規劃，也會強調在地城市精神，能幫台中做城市行銷。圖／台中市新聞局提供
教育部今年10月31日至11月15日要舉辦第一屆「台灣科學節」，由國立自然科學博物館進行整體規劃。科博館長孫維新（左）今天拜訪台中市長盧秀燕（右）強調科學節除台灣各地的活動規劃，也會強調在地城市精神，能幫台中做城市行銷。圖／台中市新聞局提供

博物館 盧秀燕 教育部

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