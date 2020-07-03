世界首座亞熱帶旋轉建築測試平台 工研院用來實測節能

工研院在經濟部能源局支持下，打造出世界第一座亞熱帶旋轉式建築技術測試平台，未來將用來實驗建築材料、空調、採光等條件的不同，對於建築節能效益的影響情況，將可提升國內節能設備的研發及效率管理，未來也將推展入其他亞熱帶國家的綠能建築市場。

工研院指出，測試平台建於台南沙崙的綠能科技示範場域，將可配合廠商實驗客製化建築配置，依不同光線、溫濕度，抽換建材、工法，並營造出空調、照明、空氣品質、通風、採光、遮陽、隔熱等對綠能建築的節能效益影響。

這座旋轉屋比肩美國的溫帶旋轉建築平台Flexlab，以及新加坡熱帶旋轉建築平台Skylab，提供廠商及研發單位實尺寸的建築產品測試，未來目標設定在降低營建碳足跡並讓建築能源自給自足。

美國加州已設定目標在2020年，新建的民用住宅要達淨零耗能，因此建商大量使用Flexlab來測試建築覆蓋薄膜塗料，要檢測不同光照條件對於室內舒適度、節能效果在新建材的使用下產生的效益影響。