新北旅館業轉型防疫中繼站 搶境外生外籍商務客

新北市府媒合旅館業推出境外生及外籍商務客的防疫「中繼宿舍」及「商務客中繼站」，5日將有7名淡江大學境外生入住；「商務客中繼站」則採一條龍服務，還可配合機場接送。

新北市政府因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情第71次應變會議今天上午召開，衛生局長陳潤秋簡報指出，全球累計確診病例數超過1000萬人，中南美洲疫情惡化，美國疫情回升，南亞、中東及非洲持續上升，國外疫情仍嚴峻。

衛生局表示，澳洲疫情也回溫，韓國、中國北京都有第二波疫情；台灣的疫情趨緩，但隨著商務、外籍人士及外籍生入境鬆綁，可能出現零星境外移入個案。

新北市政府觀光旅遊局長張其強指出，媒合市內旅館業推出境外學生及外籍商務客的防疫「中繼宿舍」及「商務客中繼站」，5日將有7名淡江大學境外學生入住「中繼宿舍」。

張其強表示，報載學生因防疫旅館太貴不敢來台，「新北境外生中繼宿舍」採專棟專用、專層管理、不分學校的模式，由校方及旅館業者協議價格，透過校方舍監等管理模式降低成本。

張其強說，設立原則是限定境外學生（不分學校）住宿，並專棟專用。但因是宿舍，房價就不能比照一般商務旅館或防疫旅館均價，也就是應比目前旅館的房價低，價格約在新台幣1800元左右，以安全清潔方便為原則，盼減輕學生負擔。

他表示，房價雖略低但防疫標準完全比照現行的防疫旅館標準及運作模式。居家檢疫的要求及相關防疫標準流程（SOP）、人員健康自主管理等，由市府負責審核監督。

另外，「商務客中繼站」採取一條龍服務，在新北市防疫旅館網路預約訂房，就可配合機場接送，檢疫後會安排至同集團的商務旅館住宿，避免外籍商務客擔心居家檢疫後找不到旅館住。

張其強表示，新北風景區型旅館預計在振興券與防疫新生活帶動下，客源持續上揚，但都會區商務旅館入住率不到3成，還可能下滑，市府觀旅局媒合業者，轉型「境外生中繼宿舍」及「商務客中繼站」尋求生機。