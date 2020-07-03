自己的電自己發 蘆荻社大庶民發電合作社成立講師軍團

「我們可以，大家也可以」，蘆荻社大「庶民發電合作社」成立一年，電廠建置已經完成兩座，今天該合作社在蘆洲李宅辦社慶，並由經濟部次長曾文生為「庶民發電社區巡迴講師團」正式授成軍團旗，目標推廣能源新文化運動。

蘆荻社大曾參與「新北市節電參與式預算」，發覺「能源離一般民眾並不遙遠」，希望能連結民眾生活，讓民眾「有感」，願意參與，而不是只是政令宣傳。

去年蘆荻社大成立發電合作社，自蓋電廠，目前已有2處電廠完成建置，第3座與新北市經發局合作公有屋頂案場，將地點選在蘆荻社大校本部鷺江國小屋頂。

蘆荻社大表示，合作社是由一群對電完全門外漢的各行各業民眾組成，如保全、派報、主婦、布行老闆、清潔工等，大家因為可低門檻入股參與產電的過程，且有售電盈餘就會分給社員，就會去關心今天太陽狀況、用電狀況，進而節能。

蘆荻社大表示，合作社成立以來，積極推廣社區能源教育，鼓勵民眾參與電廠不只是集資或是出租屋頂，做一位投資客，而是做為學習。也鼓勵民眾在家裝設太陽能板，擁有能源自主權。今天正式成立「庶民發電社區巡迴講師團」，預計深化「新北能源社區巡迴講座」。