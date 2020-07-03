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振興三倍券補助弱勢1千元提前入帳 台東1萬8千餘人受惠
中央為協助經濟弱勢民眾免費參與振興三倍券使用，每人補助1千元原訂6日入帳，已在昨日提前入帳，台東縣共1萬8千餘人受惠，弱勢民眾即日起預購或15日直購使用。
縣府社會處長陳淑蘭表示，昨日接獲中央緊急通知，希望縣府完成入帳作業，縣府於昨天下午2點35分完成撥款，受惠民眾共計1萬8千5百45人，撥款金額總計新台幣1千8百54萬5000元。
她說，受惠弱勢民眾區分8類，有身心障礙者、中低收入老人、弱勢兒童及少年生活扶助、弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助、低收入戶兒童、低收入戶就學生活補助、特殊境遇家庭子女（含孫子女）生活津貼或子女（含孫子女）教育補助及其申請人、具低收入戶、中低收入戶資格且未領取前列各項補助者。
陳淑蘭表示，入帳金額為現金1千元，為避免弱勢民眾不清楚入帳金額目的，帳戶存摺都會註記「換三倍券」，以及入帳單位。
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