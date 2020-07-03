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歷6年嘉義縣水產精品加值園區動工 兌現小英大南方計畫
歷經6年，「虱目魚的故鄉」嘉義縣布袋鎮新塭水產精品加值產業園區，上午舉行整地工程動土典禮，預定明年7月完工招商，園區總經費5億2264萬3000元，預估每年創造13.2億元產值，提供就業機會，吸引觀光客，兌現總統蔡英文連任「大南方、大發展南台灣發展計畫」。
動土典禮由縣長翁章梁、立委蔡易餘、副議長陳怡岳、布袋鎮長陳鳳梅等，共同持鋤動土；基地在新塭滯洪池附近，共16筆國有地面積8.96公頃，縣府向國有財產署有償撥用，園區公共工程費，中央前瞻補助1億3440萬元，縣府負擔3億8824萬3000元。
開發完成後，園區可建築面積積約5.2355公頃，規畫14處不同坵塊單元，依產創條例建構產、製、儲、銷水產物流平台，專供漁業特色產業低汙染中小企業進駐，藉產業群聚，利用在地資源，取用當地漁產，發揮區域產業資源整合與發展效應。
翁章梁感謝蔡易餘爭取，議會支持，以後園區啟用，帶動水產加工及周邊產業發展，創造年產值13.2億元，提供就業機會，估計每天吸引觀光客600人，與鄰近景點遊憩場所串聯，帶動周邊飯店民宿等觀光產業，帶動區域繁榮，強化水產市場競爭力。
縣府說，沿海養殖台灣鯛、烏魚、虱目魚、鱸魚等，是國內重要漁業產銷地點，設水產加值園區，扶植特色中小企業，提高產業價值形象，提升安全衛生產能優化，配合食安政策，省道台61線濱海公路開通，海岸交通更便捷。
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