歷6年嘉義縣水產精品加值園區動工 兌現小英大南方計畫

歷經6年，「虱目魚的故鄉」嘉義縣布袋鎮新塭水產精品加值產業園區，上午舉行整地工程動土典禮，預定明年7月完工招商，園區總經費5億2264萬3000元，預估每年創造13.2億元產值，提供就業機會，吸引觀光客，兌現總統蔡英文連任「大南方、大發展南台灣發展計畫」。

動土典禮由縣長翁章梁、立委蔡易餘、副議長陳怡岳、布袋鎮長陳鳳梅等，共同持鋤動土；基地在新塭滯洪池附近，共16筆國有地面積8.96公頃，縣府向國有財產署有償撥用，園區公共工程費，中央前瞻補助1億3440萬元，縣府負擔3億8824萬3000元。

開發完成後，園區可建築面積積約5.2355公頃，規畫14處不同坵塊單元，依產創條例建構產、製、儲、銷水產物流平台，專供漁業特色產業低汙染中小企業進駐，藉產業群聚，利用在地資源，取用當地漁產，發揮區域產業資源整合與發展效應。

翁章梁感謝蔡易餘爭取，議會支持，以後園區啟用，帶動水產加工及周邊產業發展，創造年產值13.2億元，提供就業機會，估計每天吸引觀光客600人，與鄰近景點遊憩場所串聯，帶動周邊飯店民宿等觀光產業，帶動區域繁榮，強化水產市場競爭力。