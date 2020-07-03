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三倍券怎麼用？柯文哲：已灌進悠遊卡
第30屆台北電器空調3C影音大展，上午在世貿一館舉行，總統蔡英文與台北市長柯文哲一前一後到場參觀，時間錯開，沒有同台。媒體追問柯文哲，會不會拿振興券買電器？柯回說，都已經灌進悠遊卡了。
台北市電器商業同業公會這次匯集國內外百大知名品牌、超越500格展位聯合展出，包括視聽影音、冷氣空調、智慧廚具、美容美髮、冰箱、洗衣機等生活家電，現場祭出多項優惠，柯文哲受邀參觀攤位，但不接受媒體訪問。
昨天民眾黨立委蔡壁如接受媒體專訪時說，20幾歲年輕人挺綠是「跟風」，引發爭議，柯文哲對於媒體追問，不願意正面回應；媒體還問他是不是「刻意跟蔡總統錯開？」，柯也不答，還抱怨「要給人家走路」、「我跟你說，要安排就安排來講（指受訪）」。
柯參觀攤位時，媒體問柯，會不會拿振興券買電器，柯說，都已經灌進悠遊卡了。至於為何沒有使用北市現正大力宣傳的悠遊付？柯的幕僚說，市長是公務手機是iPhone，才沒有使用悠遊付。
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