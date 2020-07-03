影／拚觀光！台中63處美景 中市推觀光景點影片及專書

台中市府觀旅局全力製作台中城市觀光影片「Taichung. The Heart of Taiwan」，以及台中觀光景點專書「台中29區絕景」，今日舉行發表會，由知名旅遊節目主持人吳鳳及藝人張景嵐擔任宣傳嘉賓，藝人徐若瑄也親自錄製推薦短片，邀請大家一起欣賞台中城市觀光影片，並到台中安心旅遊。

為把台中成功行銷到國內外，觀旅局耗時數月精心打造台中城市觀光影片，邀請藝人徐若瑄為台中城市觀光影片進行配音，影片由金馬獎導演陳鈺杰執導，並由擁有1300萬頻道粉絲的世界知名音樂人Kurt Hugo Schneider作曲配樂，將台中動人美景與城市特色巧妙結合在影片中，透過動人心弦的影片與專書，帶大家一起徜徉台中美景，感受這座幸福城市的獨特魅力。

台中市副市長令狐榮達說，後疫情時代，市府努力吸引各地民眾到台中市觀光旅遊，市府力拼觀光，利用幾個月的時間籌備影片及專書，在疫情解封後，立即推出台中城市觀光影片「Taichung. The Heart of Taiwan」及「台中29區絕景」專書，囊括台中63處景點及重要節慶活動，有助行銷台中城市觀光。

觀旅局長林筱淇說，市府團隊籌備許久，隆重推出台中城市觀光影片及觀光專書，以國際級的大製作、最高品質的行銷成果展現，將全台目光吸引到台中市，為台中觀光旅遊市場注入活水，近期將透過電視廣告與網路行銷強打台中觀光，未來也會透過影片及專書，將台中行銷到其他國際城市。

身為台灣女婿的吳鳳說，主持過這麼久的旅遊節目，來台中行腳旅遊也數十次，看了市府推出的影片及專書，發現原來台中竟然還有這麼多的私房美景。張景嵐也說，之前主持旅遊節目錄製不下20集，對台中的景點和特色已相當熟悉，特別是台中的美景及人情味讓她留下深刻印象。