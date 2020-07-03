錢櫃大火獲救民眾現身 感謝第一線消防隊員

錢櫃林森店火警釀6死多傷慘劇。3名獲救民眾今天到台北市消防局感謝消防隊員，他們說，當時在火場時以為可能無法獲救，感到孤立無援，發現消防員救援時，感受光明在望。

台北市錢櫃KTV林森店4月26日發生火警，造成6人死亡、多人受傷。3名獲救民眾上午前往台北市消防局中崙分隊感謝當時赴火場救援的消防隊員，並準備卡片給消防員。

獲救的葉先生說，回想起火警時仍餘悸猶存，當時他在8樓包廂，火災發生後逃往窗邊，濃煙嗆到無法呼吸、不斷嘔吐，他覺得世界頓時變黑白，考慮跳窗求生，在危急時刻，聽見消防隊員抵達現場呼叫的聲音，得知要被救援，頓時感受到光明，感謝第一線消防員。

另一名獲救的林小姐在父親陪同到場，並準備寫滿感謝詞的卡片要給消防員。她說，發生火災時，與朋友在8樓包廂，若沒消防隊員救援，應該無法活著離開。她讀起卡片內容，並特別感謝從濃煙、火光中救出民眾的消防員。她父親說，女兒失而復得，感謝第一線消防員搶救。

仍須回醫院治療的蔡先生表示，從火場被救出後，每天晚上仍難以入睡，因仍感受像在包廂內，當時在火災現場的1個半小時猶如一輩子，但看到身穿防火衣的消防員現身火場內時，讓他感受到光明。

消防局長吳俊鴻說，經過這次火災意外後，北市府更加重視消防安全，除修訂相關法令和稽查制度外，演習時也特別針對封閉式場所進行演練。到場三位獲救民眾並認為，業者應負起最大責任。國民黨北市議員應曉薇則表示，獲救民眾身心仍受創傷，但他們認為一定要到場感謝消防員。