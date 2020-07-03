動物園無尾熊不只聽嘻哈 英文廣播也是「牠」歌單

實地走訪台北市立動物園無尾熊園區，常會聽到陣陣廣播聲，其實是在替容易緊張的無尾熊，進行「減敏訓練」。園方表示，從早到晚廣播放送，除了讓無尾熊們獲得身心靈陶冶，也讓牠們習慣噪音及人聲的存在，為動物管理與醫療照顧預作準備。

無尾熊對聲音相當敏感，對環境變化反應也較大，一緊張起來，就會豎起耳朵、拱起背部，甚至發出驅趕的叫聲，常讓新的保育員或獸醫師難以靠近。

園方說，保育員為此也苦惱很久，最後參考其他國家動物園作法，持續不斷的廣播聲，讓無尾熊們適應噪音及人聲。園方說，起初牠們都很不習慣，雖然現在比較適應，偶爾還是會被嘻哈音樂驚醒，淡定地看著人類，更容易和保育員及獸醫師們建立友好的信賴關係。

2年多前搬到澳洲區新家的無尾熊「奇奇」和「蒂蒂」，從住在無尾熊館時，就開始接受聲音減敏訓練，園方說，搬到澳洲區後，也持續廣播特訓；最近天氣熱，每天下午4點左右，保育員會帶「奇奇」、「蒂蒂」會出來和大家見面，直到隔天11點左右再帶牠們回到有空調的內舍。