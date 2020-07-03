「圓仔」將滿7歲！生日趴6日登場 直播看牠吃蛋糕

小公主「圓仔」即將滿7歲，台北市立動物園將在7月5日舉辦暖壽活動，邀請大小朋友親手拓印生日紀念版畫，不過，6日「圓粉慶生派對」適逢休館日，民眾可以透過動物園臉書專頁看直播，一起參與這場溫馨盛會。

「圓仔」又再長一歲，2013年出生的牠，已經從183.4公克的小寶寶，變成超過110公斤的美少女，園方將為牠舉辦慶生會。5日「暖壽」活動在大貓熊館入口大廳舉行，上午10時至10時30分，會有7-11OPEN將勁歌熱舞，上午、下午各有一場紀念版畫拓印，分別是10點至10點30分和13點30分至15點，邀請大小朋友一同參與。