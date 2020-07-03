「圓仔妹」出生第5天 貓熊版「育幼神器」清單大公開

大貓熊「圓圓」產下二寶幼仔，今天是出生第5天，為了迎接新生命，台北市立動物園超前部署，翻出當年「圓仔」出生的育幼神器，如奶瓶、酒精、攪拌器等，雖然「圓仔」長大了，這些「育幼神器」仍被妥善保存，保育員也在「圓圓」生產前，將所有器材仔細清潔和消毒，6月28日大貓熊寶寶一出生，就立刻派上用場。

為了讓新生寶寶有安全感，園方說，保育員每天會在寶寶睡覺時，為她蓋上紗布被，再用2隻矽膠做的大貓熊娃娃「平平」、「安安」，壓住紗布兩端，讓她感覺像被抱在媽媽的懷裡。

除此之外，寶寶睡覺用的保溫箱，設定環境溫度約31至32度，保育員除了定時人工哺乳外，兩餐之間還會幫寶寶刺激排便和排尿，人工哺乳完成後，休息一下再測量體溫，每天都要換上乾淨紗布被，也要測量體重。

大貓熊寶寶的「育幼神器」：

1、酒精：保育員每次接觸寶寶前消毒

2、攪拌器：混合母乳與人工乳

3、奶瓶：放在溫水中保溫，維持母乳溫度約為人體溫度

4、擦澡用燒杯（小）及棉球：水溫約為40度上下

5、刺激排便用燒杯（大）及棉球：水溫約為40度上下

6、承接便便的培養皿

7、體溫計：每次餐後一小時測量