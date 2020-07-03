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感謝蔡總統訪深坑老街 侯友宜：總質詢不克陪同

中央社 / 新北3日電

新北市長侯友宜今天表示，歡迎總統蔡英文參訪深坑老街帶動商圈消費。他有接獲總統邀請，但適逢議會總質詢，責成在地區長陪同。他也鼓勵市府各局處首長在地消費振興經濟。

侯友宜今天主持因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情應變會議，特別鼓勵市府所有各局處首長、區長，能利用振興券在新北消費，希望不管用任何形式的消費，起帶頭起作用，盼望發揮帶動振興經濟效果。

他在會議中表示，振興經濟是目前工作重點，將結合食、衣、住、遊各類型業者，加碼推出好康，讓商圈、夜市、傳統市場及旅宿業等都能受惠。

他說，下一階段結合外送平台及超商促進庶民經濟，推出夜市公有市場以500元振興券換800元特惠券，鼓勵各地區長帶活動時主動推銷，邀請地方區公所員工於轄區在地消費。

他說，自己也要在7月底舉辦研習活動時，在地消費鼓勵市民將經濟活動留在新北。對於市府社會局鼓勵人民團體到新北旅遊以促進觀光產業，也表示認同。

接受媒體聯訪時，侯友宜表示，每個人消費型態不一樣，有人喜歡實體券，有人喜歡使用電子方式領取振興券，都予以尊重，仍盼望大家儘速領取、儘速使用以帶動消費經濟。

記者詢問對蔡總統到新北市深坑商圈帶動消費的看法，侯友宜表示歡迎，他說，因為今天剛好是市議會總質詢時間，沒有辦法陪同總統參訪深坑老街，但也謝謝總統有通知他。

侯友宜說，因為確實沒有辦法前往深坑陪同總統，特別責成深坑區長黃美華陪同總統，讓商圈更活絡，也將第一線消費碰到的困境向總統報告。

侯友宜

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