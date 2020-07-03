北市居檢烏龍通報8千多次 員警、民眾好無奈

民眾境外返台要居家檢疫14天，為避免民眾亂跑造成防疫破口，疾管署透過手機GPS定位（電子圍籬）掌握動向。近來卻傳出多起定位誤差，不僅讓員警白跑，民眾也不堪其擾。對此，台北市議員鍾沛君呼籲，這是中央權責，希望警政署、疾管署能協助精進定位，可針對熱點區加裝強波器，不要把工作都丟給地方，無助於防疫精準度。

鍾沛君接獲民眾陳情，陳情人周小姐今也透過線上視訊表示，6月25日帶著小孩從大陸返台，在松山機場入境後，現場多次確認手機定位，旋即返家進行居家檢疫，過程中，也都遵照防疫規定，沒有違規亂跑，手機也都開機，放在收訊好的位置。

不料第3天手機簡訊突然響，周小姐說，當下先致電1922，客服請他聯繫電信業者，警員也在15分鐘後登門找人，沒想到隔天午夜跟後天早上，手機簡訊在30小時內連響2次，警員也都有來敲門，他跟孩子都乖乖在家，但手機頻頻響起，已讓他連2天不敢睡，檢疫期還剩7天，仍無法安寧。

鍾沛君表示，這不是單一個案，根據台北市警察局統計，今年2至6月電子圍籬異常數共計8563件，其中真正違規亂跑的僅占77件，其餘分別為「定位異常」4933件、「手機關機飛航模式」2584件、「資料錯誤未更新」538件、「就醫」431件。

鍾沛君表示，基地台訊號不佳造成定位偏差，雖然防疫當前，大家都能體諒，但誤差次數多，真正落跑的僅191件，顯見定位失準造成大烏龍； 9月後可能有第二波疫情，屆時居家檢疫、隔離者可能更多，呼籲政府及早精進，避免造成大家困擾。