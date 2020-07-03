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三倍券500換800新北特惠券 侯友宜：1萬5千份不夠再加
蔡英文總統今早參訪新北市深坑老街，新北市長侯友宜今早在新北防疫會議受訪表示，歡迎總統來深坑商圈帶動消費。另，他也表示，新北振興168是市府工作重點，夜市、市場500元三倍券換800元新北特惠券的1萬5千份名額「有必要再來增加」。
上回蔡英文訪新北市九份，侯友宜說看新聞才知道，這次他謝謝總統通知他，但他有議會市政總質詢不克前往，責成區長陪同。
侯友宜表示，經發局「新北振興168」是工作重點，下一階段結合外送平台和超商，促進庶民經濟。他也表示，鼓勵新北區長在商圈帶動活動，可以大力行銷500元三倍券換800元可在新北夜市及市場使用的特惠券政策，邀同仁換特惠券，他說，1萬5千份有必要再來增加。
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