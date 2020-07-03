快訊

百萬定存年利息不到8千他超失望 網友推這投資

視野一望無際！台南加碼送房房型大公開 與台積電為鄰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

馬崗漁村聚落登錄文資案 居民提告勝訴

中央社 / 台北3日電
東北角貢寮馬崗漁村有百年歷史傳統石頭屋，但大多土地近年陸續遭建商收購，22戶居民希望保留在地生活脈絡，免於迫遷命運，申請登錄聚落建築群，希望保留傳統文化。（新北市政府文化局提供） 中央社
東北角貢寮馬崗漁村有百年歷史傳統石頭屋，但大多土地近年陸續遭建商收購，22戶居民希望保留在地生活脈絡，免於迫遷命運，申請登錄聚落建築群，希望保留傳統文化。（新北市政府文化局提供） 中央社

新北貢寮馬崗漁村聚落百年石頭屋，居民申請登錄聚落建築群，文資審議大會決議不登錄，居民提訴願遭駁提行政訴訟。台北高等行政法院判訴願決定及原處分均撤銷。

環境權保障基金會呼籲新北市政府，正視違法瑕疵，切勿提起上訴。新北市府表示，還沒看到判決書，等收到後研議後續作為。

馬崗居民江芠萍接受中央社記者訪問表示，謝謝法官給馬崗機會。審理過程中，很多人告訴她不可能贏，要她不要期待，沒想到真的贏了，「正義永遠站在對的一方」；如果要再次申請登錄聚落建築群，她有信心成功。

她說，文資審議大會中能投票的都是沒參加會勘的人，「連馬崗都沒來過的人，怎麼可能了解馬崗」。

馬崗社區發展協會理事長林秀玉表示，居民們都很開心，台灣高樓大廈已夠多了，村落保存原貌較重要，不要過度開發，後代才能看見最原始樣貌。

位於東北角貢寮馬崗漁村擁有百年歷史傳統石頭屋，但大多土地近年陸續遭建商收購，22戶居民希望保留在地生活脈絡，免於迫遷命運，因此申請登錄聚落建築群，希望保留海女與石頭屋文化。

登錄申請去年送交文資審議大會審議，但新北市政府文化局表示，審議委員認為，馬崗漁村所屬環境與東北角各漁村雷同，缺乏個別獨特性，且此區域人群的移居、家系構成乃至宗族發展，欠缺歷史脈絡與紋理完整性，予以否決。居民及環境權保障基金會提起訴願遭駁回，提起行政訴訟。

本案訴訟代理人黃馨雯日前指出，文資審議程序中有違法瑕疵，包括現勘後的委員意見、公聽會及專案小組會議呈現評估報告簡報，都明確指出馬崗漁村聚落符合登錄基準，但新北市文資審議大會卻沒有認定為文資，令人不解。

此外，受文化局委託，針對馬崗進行文資價值評估的委員，在審議大會中被文化局要求迴避，但過去最高法院有判決指出，受任評估審議標的是否具有文資價值的委員不用迴避，審議不合理。

新北市文化局日前表示，馬崗漁村登錄聚落建築群案，自始尊重文資審議會專業審查結果，文化部也於今年1月16日針對本案訴願決定書表示本案不登錄聚落建築群審議程序符合規定。

北高行審理後，判決訴願決定及原處分均撤銷，被告對於原告於107年11月21日申請將馬崗聚落登錄為建築群事件，應依本判決之法律見解作成適法處分，原告其餘之訴駁回。

文化局 文資法

延伸閱讀

馬崗漁村告贏新北市 文化局：尊重判決結果

「馬崗漁村」登錄聚落建築群失敗 居民提告獲勝訴！

台東「小野柳」以後叫富岡地質公園 今正名審議通過了

新北最東漁港！去「全台最右邊小村」吃期間限定海膽、找貓玩

相關新聞

「圓仔妹」出生第5天 貓熊版「育幼神器」清單大公開

大貓熊「圓圓」產下二寶幼仔，今天是出生第5天，為了迎接新生命，台北市立動物園超前部署，翻出當年「圓仔」出生的育幼神器，如...

傍晚到野柳看「女王弄夕陽」 別錯過維納斯海岸加值

國內疫情趨緩，國旅大爆發。「女王弄夕陽」活動7、8月2日登場，廣邀民眾到野柳欣賞奇石美景，鄰近的龜吼漁港則是品嘗海鮮等美...

馬崗漁村聚落登錄文資案 居民提告勝訴

新北貢寮馬崗漁村聚落百年石頭屋，居民申請登錄聚落建築群，文資審議大會決議不登錄，居民提訴願遭駁提行政訴訟。台北高等行政法...

北市居檢烏龍通報8千多次 員警、民眾好無奈

民眾境外返台要居家檢疫14天，為避免民眾亂跑造成防疫破口，疾管署透過手機GPS定位（電子圍籬）掌握動向。近來卻傳出多起定...

三倍券500換800新北特惠券 侯友宜：1萬5千份不夠再加

蔡英文總統今早參訪新北市深坑老街，新北市長侯友宜今早在新北防疫會議受訪表示，歡迎總統來深坑商圈帶動消費。另，他也表示，新...

一條龍服務 新北推「中繼宿舍」、「商務客中繼站」

新北市觀旅局推出給外籍生及外籍商務客的防疫「中繼宿舍」及「商務客中繼站」，7月5日將有第一批淡江大學7位學生入住中繼宿舍...

新北推租賃專法管包租代管業者　民眾：只對房東有利

新北市地政局推出租賃專法5箭，輔導、管理從事包租代管的租賃業者，地政局表示，這是新北獨有機制，業者必須經過許可並取得登記...

2020五股濕地賞燕季 適合親子同樂、體驗濕地生態

新北市高灘地管理處與荒野保護協會舉辦「2020五股濕地夏日賞燕季」活動，從7月25日起總計免費舉辦6場賞燕季活動，高管處...

華盛頓幼兒園上月才超收挨罰 再爆超收上百人

北市內湖區華盛頓幼兒園6月初因超收64人，挨罰近20萬元，教育局限期1個月內改善，但近日再有家長爆料，幼兒園超收人數破百...

北市泉源附幼 爬山領畢業證書

泉源實小附設幼兒園今天畢業典禮，今年很不同，園方將帶領11位畢業生延續「山行」主題課程，前往鄰近的中正山最後一爬，爬到山...

台北魚市場疑海砂屋 議員籲改建治本

台北魚市場因「上引水產」進駐打出知名度，國外觀光客也來朝聖。但議員王浩接獲民眾陳情，台北魚市場氯離子含量超標，疑似是海砂...

大龍新城冷氣難散熱 住戶怕跳電損壞

台北市大龍新城啟用不到半年，接連爆出漏水、外牆磁磚坑坑疤疤等缺失，連市長柯文哲都說沒修好不敢視察。議員陳怡君再度接獲陳情...

熱門新聞

搶振興券！台南市加碼「抽房子」 地點曝光在南科

法拍整座菜市場！撿便宜還有超搶手A7合宜宅、凶宅

好熱！大龍國宅缺失又一樁 住戶批冷氣設計超離譜

中油林園廠一年五次出包 高雄市政府加重裁罰450萬元

影／基隆富貴市場鑑定海砂屋將封閉 52攤商：怎活下去

紅樓夢是本爛書？ PTT引發討論：都是理組的社會超可怕

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。