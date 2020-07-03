馬崗漁村聚落登錄文資案 居民提告勝訴

新北貢寮馬崗漁村聚落百年石頭屋，居民申請登錄聚落建築群，文資審議大會決議不登錄，居民提訴願遭駁提行政訴訟。台北高等行政法院判訴願決定及原處分均撤銷。

環境權保障基金會呼籲新北市政府，正視違法瑕疵，切勿提起上訴。新北市府表示，還沒看到判決書，等收到後研議後續作為。

馬崗居民江芠萍接受中央社記者訪問表示，謝謝法官給馬崗機會。審理過程中，很多人告訴她不可能贏，要她不要期待，沒想到真的贏了，「正義永遠站在對的一方」；如果要再次申請登錄聚落建築群，她有信心成功。

她說，文資審議大會中能投票的都是沒參加會勘的人，「連馬崗都沒來過的人，怎麼可能了解馬崗」。

馬崗社區發展協會理事長林秀玉表示，居民們都很開心，台灣高樓大廈已夠多了，村落保存原貌較重要，不要過度開發，後代才能看見最原始樣貌。

位於東北角貢寮馬崗漁村擁有百年歷史傳統石頭屋，但大多土地近年陸續遭建商收購，22戶居民希望保留在地生活脈絡，免於迫遷命運，因此申請登錄聚落建築群，希望保留海女與石頭屋文化。

登錄申請去年送交文資審議大會審議，但新北市政府文化局表示，審議委員認為，馬崗漁村所屬環境與東北角各漁村雷同，缺乏個別獨特性，且此區域人群的移居、家系構成乃至宗族發展，欠缺歷史脈絡與紋理完整性，予以否決。居民及環境權保障基金會提起訴願遭駁回，提起行政訴訟。

本案訴訟代理人黃馨雯日前指出，文資審議程序中有違法瑕疵，包括現勘後的委員意見、公聽會及專案小組會議呈現評估報告簡報，都明確指出馬崗漁村聚落符合登錄基準，但新北市文資審議大會卻沒有認定為文資，令人不解。

此外，受文化局委託，針對馬崗進行文資價值評估的委員，在審議大會中被文化局要求迴避，但過去最高法院有判決指出，受任評估審議標的是否具有文資價值的委員不用迴避，審議不合理。

新北市文化局日前表示，馬崗漁村登錄聚落建築群案，自始尊重文資審議會專業審查結果，文化部也於今年1月16日針對本案訴願決定書表示本案不登錄聚落建築群審議程序符合規定。

北高行審理後，判決訴願決定及原處分均撤銷，被告對於原告於107年11月21日申請將馬崗聚落登錄為建築群事件，應依本判決之法律見解作成適法處分，原告其餘之訴駁回。