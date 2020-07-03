一條龍服務 新北推「中繼宿舍」、「商務客中繼站」

新北市觀旅局推出給外籍生及外籍商務客的防疫「中繼宿舍」及「商務客中繼站」，7月5日將有第一批淡江大學7位學生入住中繼宿舍，價格約在1800元左右，盼減輕學生負擔；而商務客中繼站則採一條龍服務，不必擔心居家檢疫後找不到旅館住，最快下周可確定參加的旅館，這兩種中繼都是使用都會型旅館。

新北市政府今天召開新冠肺炎防疫會議，觀旅局長張其強表示，報載學生因為防疫旅館貴不敢來台，推出境外生中繼宿舍，採專棟專用、不分校，每天約1800元含三餐，由校方及旅館協議，可由校方舍監等管理以減低成本，將符合防疫規格，由市府跨局處聯合稽查監督。

另外，短期商務客來台入境後需進行14天居家檢疫，但若能提供登機前3天內採檢陰性報告，就可縮短檢疫到5天至7天，5天或7天期滿後，自費採檢陰性，即可開始自主健康管理。

張其強表示，新北推出商務客中繼站，假設一個旅館集團有3家旅館在新北，其中一家可作為商務客中繼站，符合防疫規格，另外2間就是一般旅館，可以「入住一條龍」，在新北市防疫旅館預約訂房系統預定，就可配合接送車輛載送，也避免外籍商務客擔心居家檢疫後找不到旅館住。

張其強表示，新北防疫旅館9家旅館生意穩定，景區型旅館預計在振興三倍券的效果下生意會上升，不過都會區旅館是商務多，生意目前不超過3成，還可能下滑，以中繼宿舍及商務客中繼站作為協助辦法。