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新北推租賃專法管包租代管業者　民眾：只對房東有利

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導

新北市地政局推出租賃專法5箭，輔導、管理從事包租代管的租賃業者，地政局表示，這是新北獨有機制，業者必須經過許可並取得登記證才可營業，若沒有取得登記證仍從事相關租賃工作的業者，最高可裁罰20萬元。有民眾認為，租屋期間如有遇到問題，業者未必會處理好，包租代管只對房東有利。

地政局表示，為健全租賃住宅服務業專業服務制度，推動租賃專法5箭，包含主動輔導業者、加強查緝非法、要求契約備查、建立申訴管道及登記程序簡化，以保障房東房客權益，健全市場交易秩序，並提供便民服務。

地政局表示，從6月27日起，從事租賃住宅包租代管業務必需經過許可並取得登記證才可營業，既有業者及從業人員已經不適用2年繼續營業的緩衝期，未取得登記證業者若仍從事相關工作，最高將裁罰20萬元。

地政局也與新北市租賃住宅服務商業同業公會合作主動輔導，到6月底止，新北市取得登記證的合法租賃住宅服務業者共計85家，無經營意願已廢止許可計40家，並且將所有業者名單公布於網站。

地政局呼籲如果有包租代管服務需求的民眾，務必事先透過網站查詢合法業者，若經查證非法業者有從事包租代管違規行為，將予以裁罰，以維護市場交易秩序。

地政局補充，房東、房客因租屋問題，或是與租賃服務業者產生糾紛，也有提供消費糾紛申訴管道，藉由公會或消保官的專業協助，避免進入冗長的法律訴訟，保護雙方權利。地政局也提供租賃住宅服務業登記預先收件及主動通知異動服務，提醒業者完成異動登記與否，以減少往返奔波。

地政局指出，有專業證照的租賃公司可以協助房客處理水電修繕或幫房東收租、押金，房東若找包租代管業者，也可在稅賦上享有減免優惠，房東如忙碌不想面對房客處理瑣碎事務，就可交給業者。

「未必比較好」，張姓民眾認為，目前在板橋的租屋處是從租房網查詢，看房時才知是包租代管的業者，但住到現在都覺得業者冷淡處理，像水壓問題僅要房客自己買比較好的蓮蓬頭，其它只負責收租金，還不如直接找房東；陳姓民眾則說，自己本身有養貓，但找了許多包租代管的業者，發現都不接受養寵物，租金也較高，雖然有公正第三方的業者管理，但還是會依照現實考量為主，實際上包租代管只對房東有利。

房東 房客

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