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傍晚到野柳看「女王弄夕陽」 別錯過維納斯海岸加值

聯合報 / 記者邱瑞杰／新北即時報導
在北海岸野柳和龜吼間的維納斯海岸，曾被網友票選為台灣最美的海岸。記者邱瑞杰／攝影
在北海岸野柳和龜吼間的維納斯海岸，曾被網友票選為台灣最美的海岸。記者邱瑞杰／攝影

國內疫情趨緩，國旅大爆發。「女王弄夕陽」活動7、8月2日登場，廣邀民眾到野柳欣賞奇石美景，鄰近的龜吼漁港則是品嘗海鮮等美食好去處。兩地間約3公里海岸線，有「維納斯海岸」美名，不趕時間的話，漫步其間將有全新的旅遊心情。

野柳地質公園地形受風化、侵蝕作用，成為地質及奇石勝地。美國有線電視新聞網（CNN）曾來報導當地美景，形容可媲美太空地質，用「地球上最像火星的岩石環境」來形容。

野柳是國內老牌景點，有一點年紀的民眾應該都曾造訪，事隔多年仍對女王頭、冰淇淋石、蜂窩石、薑石、燭台石等大自然鬼斧神工印象深刻。

北海岸及觀音山國家風景區管理處北觀處在7、8月的周休2日，推出「女王弄夕陽」活動，由專業導覽帶領認識野柳獨特地景與地貌，並可倘佯在山海地景間，看著夕陽餘暉，伴隨海風啜飲香醇咖啡。

女王弄夕陽活動每人333元（含門票、導覽、香醇美式咖啡、野柳透明玻璃杯、小點心、礦泉水），下午5點集合出發，每梯次25人，須預約報名，適合三五好友或親子同遊。有興趣參加的民眾可洽野柳地質公園，電話(02)2492-2016，或上野柳地質公園全球資訊網查詢，網址：www.ylgeopark.org.tw。

北觀處原本每年4月舉辦夜訪女王活動，今年受疫情影響，預計延到9月27日登場，今年還邀請在地風味餐廳推出北海岸在地限定「女王風味套餐」，豐富旅遊內容。

龜吼漁港近幾年因為「萬里蟹」知名度提升，成為北海岸兼具觀光休閒風情的傳統小漁村。龜吼地區有不少餐廳，美食服務不下於野柳，除了可以品嘗海鮮，還有日本料理、台菜和小麵攤供選擇。

大多數遊客往來野柳和龜吼都是開車或騎車，其實如果天氣許可，沿著海岸步道慢慢行走，會有另一番旅遊心情。

2010年營建署舉辦台灣最美海岸網路票選活動，野柳和龜吼間的海岸線脫穎而出，贏得維納斯海岸美名。台東蘭嶼、屏東出風鼻段、馬祖芹壁和花蓮清水斷崖，則是分居第2名到第5名。

維納斯海岸途中有螃蟹公園，占地0.4公頃，公園內的花蟹、石蟳、三點蟹裝置藝術，造型可愛討喜，還有Q版的「蟹仔」、「蟹妞」公仔，成為拍照打卡熱點。

美麗海岸線有一小段沙灘，沙地潔淨，海水清澈，還有季節限定的綠石槽。靠近野柳一側多數礁岩，金黃色系的岩石紋路讓人驚艷，吸引許多攝影玩家前來取景。現在人手一機，走訪維納斯海岸，別忘了也來拍張「網美照」。

北海岸及觀音山國家風景區管理處北觀處在7、8月周休2日，推出「女王弄夕陽」活動。圖／北觀處提供
北海岸及觀音山國家風景區管理處北觀處在7、8月周休2日，推出「女王弄夕陽」活動。圖／北觀處提供
今年4月夜訪女王頭活動，因為受新冠肺炎疫情影響，預計延到9月27日登場。 圖／北觀處提供
今年4月夜訪女王頭活動，因為受新冠肺炎疫情影響，預計延到9月27日登場。 圖／北觀處提供
在北海岸野柳和龜吼間的維納斯海岸，曾被網友票選為台灣最美的海岸。記者邱瑞杰／攝影
在北海岸野柳和龜吼間的維納斯海岸，曾被網友票選為台灣最美的海岸。記者邱瑞杰／攝影

野柳 女王頭 龜吼漁港

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