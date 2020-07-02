聽新聞
test
0:00 / 0:00

家長會募款 北市剩12國小未裝冷氣

聯合報 / 記者趙宥寧／台北報導
北市老松國小日前在所有教室中裝上冷氣，脫離北市倒數第13所「沒」冷氣名單。圖／老松國小提供
北市老松國小日前在所有教室中裝上冷氣，脫離北市倒數第13所「沒」冷氣名單。圖／老松國小提供

「謝謝家長會的幫忙！」台北市老松國小學生手寫卡片感謝家長會，歷時一年半的募款、工程，日前教室冷氣總算裝好，脫離北市倒數第13所「沒」冷氣名單；但信義區三興國小冷氣募款進度只達一半，還得跟冷氣廠商談分期，陽明山國小募款除了靠家長小額募款，學生還製作「藍染」義賣籌措教室裝冷氣費用。

北市前年5月曾發文教育部，建議將冷氣機列為校園「基本設備」，市長柯文哲也稱中小學要全面裝冷氣，讓不少家長誤以為全由政府出，但實際上，北市僅補助電源改善，冷氣設備仍由各校家長會自己募。目前台北市公立高中職、國中普通教室冷氣布建率達百分百，僅剩12所國小未裝，預計110年完成。

位在山上的陽明山國小，去年底調查有8成家長願意裝冷氣，才啟動冷氣募款，卻苦於疫情不能辦活動募款，校長范如君表示，除了向家長募款，學生也做「藍染」義賣，但都是小額，現階段還未達5成，已向局裡報備，只要募款一達標，就會啟動一期工程。

三興國小校長李莉莉表示，冷氣設備近200萬，去年9月開始募款，一個月內家長募資就達5成，但要募到百分百，還需要時間；目前找來冷氣廠商談分期，減低募款壓力，原先答應先裝六年級教室，作為他們的畢業禮物，但電源改善還沒好，只能跟學生說抱歉。

募款 北市

延伸閱讀

若中央納前瞻經費 侯友宜：2022國中全面裝冷氣

新北學校花400萬換好線路 卻沒錢買冷氣吹

北市26建物外牆未改善 建管處將開罰

北市三倍券加碼綁卡 首日2萬多張

相關新聞

大巨蛋殺天際線 國父紀念館要景觀改造

名建築師王大閎所建國父紀念館是市定古蹟，美麗風貌近年卻因大巨蛋緊鄰遭破壞。國父紀念館館長梁永斐表示，最快將於11月啟動景...

華盛頓幼兒園上月才超收挨罰 再爆超收上百人

北市內湖區華盛頓幼兒園6月初因超收64人，挨罰近20萬元，教育局限期1個月內改善，但近日再有家長爆料，幼兒園超收人數破百...

北市泉源附幼 爬山領畢業證書

泉源實小附設幼兒園今天畢業典禮，今年很不同，園方將帶領11位畢業生延續「山行」主題課程，前往鄰近的中正山最後一爬，爬到山...

台北魚市場疑海砂屋 議員籲改建治本

台北魚市場因「上引水產」進駐打出知名度，國外觀光客也來朝聖。但議員王浩接獲民眾陳情，台北魚市場氯離子含量超標，疑似是海砂...

大龍新城冷氣難散熱 住戶怕跳電損壞

台北市大龍新城啟用不到半年，接連爆出漏水、外牆磁磚坑坑疤疤等缺失，連市長柯文哲都說沒修好不敢視察。議員陳怡君再度接獲陳情...

清除五股垃圾山 侯友宜：盡力去做

新北市政府大力整頓五股垃圾山，不過地底下被倒滿垃圾與重金屬汙染，新北市議員賴秋媚昨要求新北市政府盡力清除，新北市長侯友宜...

土城捷運站周邊 規畫TOD都更

捷運土城站未來將成為板南線及萬大樹林線第2期工程交會的轉乘站，新北市計畫整合現有分散的公家機關，包括土城區公所、警分局、...

汐止中興路涵洞淹水 更新抽水機具

新北市汐止區中興路涵洞每逢大雨就會積淹水，負責此地的北峰抽水站，原訂今年5月汛期前全數更新抽水機具，但廠商工期延誤，甚至...

中和大排西側道路 打通啟用

新北市中和大排西側的連城路至中正路段，因原有路寬不足、部分公有地被占用，車輛無法通行，中和區公所花10個月打通並拓寬，除...

家長會募款 北市剩12國小未裝冷氣

「謝謝家長會的幫忙！」台北市老松國小學生手寫卡片感謝家長會，歷時一年半的募款、工程，日前教室冷氣總算裝好，脫離北市倒數第...

減速標線製造噪音 北市試辦「楔型標線」

為提升行車安全，不少路段劃設減速標線，但標線略為凸起，被反映車輛行經有噪音擾民，台北市交通處決定參考日本作法，試辦「楔型...

國中普裝冷氣若納前瞻 侯友宜：2022年完成

天氣炎熱讓學校裝設冷氣問題受到關注，新北市議會藍綠黨團昨都要求新北市府盡快裝設冷氣，新北市長侯友宜昨在議會承諾，中央若核...

熱門新聞

癌父臨終心願遊花東 兒送行泣：來世讓我當爸爸

安心旅遊加碼再加碼！嘉義飯店業紛紛推0元住宿方案

健身教練車禍後終身坐輪椅 原公司再雇他還讓他調回家

與「新北女警花」跳反毒健康操 男警官：興奮到睡不著

35年公職未離鄉 嘉義縣建設處長升公路總局副局長

影／拱天宮放頭旗 白沙屯媽9天8夜進香之旅揭開序幕

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。