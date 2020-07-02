家長會募款 北市剩12國小未裝冷氣

「謝謝家長會的幫忙！」台北市老松國小學生手寫卡片感謝家長會，歷時一年半的募款、工程，日前教室冷氣總算裝好，脫離北市倒數第13所「沒」冷氣名單；但信義區三興國小冷氣募款進度只達一半，還得跟冷氣廠商談分期，陽明山國小募款除了靠家長小額募款，學生還製作「藍染」義賣籌措教室裝冷氣費用。

北市前年5月曾發文教育部，建議將冷氣機列為校園「基本設備」，市長柯文哲也稱中小學要全面裝冷氣，讓不少家長誤以為全由政府出，但實際上，北市僅補助電源改善，冷氣設備仍由各校家長會自己募。目前台北市公立高中職、國中普通教室冷氣布建率達百分百，僅剩12所國小未裝，預計110年完成。

位在山上的陽明山國小，去年底調查有8成家長願意裝冷氣，才啟動冷氣募款，卻苦於疫情不能辦活動募款，校長范如君表示，除了向家長募款，學生也做「藍染」義賣，但都是小額，現階段還未達5成，已向局裡報備，只要募款一達標，就會啟動一期工程。

三興國小校長李莉莉表示，冷氣設備近200萬，去年9月開始募款，一個月內家長募資就達5成，但要募到百分百，還需要時間；目前找來冷氣廠商談分期，減低募款壓力，原先答應先裝六年級教室，作為他們的畢業禮物，但電源改善還沒好，只能跟學生說抱歉。