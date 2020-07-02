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北市26建物外牆未改善 建管處將開罰

中央社 / 台北2日電

為改善北市老舊建物外牆安全，台北市建管處今晚表示，自民國104年迄今，遭列管潛在危險外牆剝落建物計1130件，改善完成率達94.7%，但仍有26件逾期未改善，近期將依法開罰。

建管處今晚發布新聞稿表示，台北市政府正視老舊建物外牆安全，建立民眾自主維護管理意識，訂定「台北市建築物外牆飾面剝落申請修繕及補助費用作業要點」，對於外牆飾面剝落者限期修繕；具潛在危險對象輔導修繕並給予適當獎勵。

同時，為維護建物外牆安全，由民眾或里辦公室、里幹事巡查通報建管處，且經勘檢建築師評定為D、E等級具有潛在危險疑慮的建築物，限期1個月內改善完成，逾期未改善，依建築法處新台幣6至30萬元罰鍰。

建管處表示，自104年至今列管判定屬D、E級建築物外牆剝落案件，共計有1130件，其中已改善1070件、完成率達94.7%。

此外，針對自行修繕完成者，可得以實支實付方式，補助「吊車費」及「外牆飾面施作費」兩項，每棟上限為10萬元；經統計近6年已核發324件修繕補助，補助金額達1224萬432萬元。

建管處指出，轄內逾改善期限仍有26件尚未完成修繕建築物，基於維護公共安全，近期將依法開罰，且連續處罰至改善完成；同時將要求依外牆申報辦法規定，自評定通知送達日起6個月內辦理申報。

建築 北市

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