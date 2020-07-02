泰山免費巴士改市區公車狀況多 民怨無候車亭又等無車

原新北市泰山公有市場接駁至台北車站的免費巴士，昨日起改為新北市區公車578，但有民眾陳情，候車處被陽光直射且缺乏座位，長輩難以久候，此外，說好班次不變卻減班，許多人在台北車站「等無車」回家，造成民怨。

民眾反映，現有公有市場候車處常有陽光直射，天氣炎熱情況下，長輩無法久候公車，市議員陳明義昨也立即召開會勘，研擬設置候車亭。

陳明義建議，將現有人行道退縮一米二空間做公車彎，讓停靠公車不會占用車道，並朝廣場型加蓋的概念，規畫完整的頂蓋型廣場，讓買菜或候車的民眾可以不畏風雨，更加便利。

陳明義也表示，公有市場出入口處空間非常寬廣，常有民眾席地而坐或直接坐在樓梯上，可將此規畫為候車區座位，讓民眾候車使用，也讓長輩們有一個安全、舒適的座椅空間。

交通局回應，頂蓋型廣場為延伸至建築物的風雨走廊，交通局原則同意配合施作，退縮人行道寬度也不會影響民眾行走，後續將交由公所規劃設計。

此外，原泰山公有市場免費接駁巴士直達台北車站，平日首班車6點從公有市場出發，末班車晚間10點半自台北車站回程，是許多泰山民眾的主要通勤工具。昨轉型為市區公車578後，不少民眾9點後在台北車站卻等不到車，引起民怨。