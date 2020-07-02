Moovo使長輩不方便？ 侯友宜：會在研究測試
新北YouBike合約明年8月即將到期，新北市議員蔡淑君、陳偉杰、黃桂蘭指出，未來是要繼續使用YouBike1.0，還是全面更換YouBike2.0，或是新推出的電動輔助自行車Moovo。新北市長侯友宜說，下周會與台北市溝通，讓民眾有多種選擇。
蔡淑君說，合約到期後新北會用哪個方案，而新北將要試辦的Moovo，使用要綁定手機，恐造成長輩使用上的不便，若無其他配套作法可能會排擠長輩使用共享單車的權益。
陳偉杰也說，Moovo對於持國外手機門號的國外觀光旅客，該如何提供服務，淡水是外國遊客喜好的旅遊地，需考量其他租用方法。
侯友宜說，YouBike1.0會繼續使用，不可能都變成廢鐵，會造成浪費公帑，而YouBike1.0與2.0的轉換，會與台北市溝通，至於Moovo造成長輩不方便使用，會繼續研究測試。
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