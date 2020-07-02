侯友宜：新北人均預算低 盼前瞻預算多支持
新北市長侯友宜今天對立法院三讀通過前瞻計畫續編預算表示，錢一定要用在重大建設，新北是6都人均預算最少的城市，希望爭取中央前瞻預算多支持新北。
新北市議會今天進行市政總質詢，侯友宜接受媒體聯訪時針對立法院三讀通過前瞻計畫續編預算一事表示，「我們希望這些錢一定要用在重大建設方面，讓我們挽起袖子來好好的做事。」
侯友宜表示，新北市財源是6都人均預算最少的城市，軌道建設及各大公共建設也都在啟動，希望中央政府能給新北整體預算的支持。
由於近來天氣持續高溫，引起國民黨團多名議員關切校園安裝冷氣議題，侯友宜答詢說，教育部針對校園安裝冷氣預計在民國112年前完成電力改善，112年至114年全面裝設冷氣。
侯友宜表示，如果中央前瞻計畫預算能挹注經費，新北市將配合中央籌措財源超前於111年完成國中普通教室冷氣裝設，也會逐步在國小安裝冷氣；並責成教育局規劃校園屋頂裝設太陽能板，讓學校供電能自給自足，提升學童學習環境。
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