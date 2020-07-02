亞洲電競公開賽新北起跑 逾3000選手較勁爭獎金

2020亞洲電子競技公開賽今天宣布賽事起跑，有台灣、馬來西亞、新加坡、南韓、泰國等國逾3000名業餘選手參加「英雄聯盟」及「爐石戰記」遊戲競技，角逐總獎金新台幣250萬元。

新北市副市長吳明機下午在賽事開幕記者會表示，市府在電競政策的3大策略是建置場域、培育人才及推廣活動，位於三重區的「新北電競基地」，已舉辦電競產業人才課程、電競學程專班、電競丙級裁判、教練講習等，培養電競產業新血。

他說，電競基地今年5月底升級，新增電競攝影棚及導播間，提供民眾嶄新電競體驗。參賽選手每天賽事練習要10小時，是需要高強度體力的運動。市府規劃將電子競技列入「2021全國運動會」競賽種類，也盼望打造電競運動產業與選手職業生涯。

主辦單位表示，電競比賽已是世界性競技運動，今年競賽集結台灣、香港、澳門、印尼、印度、馬來西亞、菲律賓、新加坡、南韓、泰國、日本的電競選手報名參賽。賽事7月開打，總決賽將於8月底在新北市府市民廣場舉辦。

今天現場也安排「英雄聯盟」前職業選手西門夜說，與2018年亞運奪下「爐石戰記」賽事冠軍的香港籍選手Kin同台，與新北電競發展學校莊敬高職的選手代表交流分享經驗，傳承電競文化。

市府經濟發展局表示，未來將持續辦理電競產業課程、賽事及親子電競營，讓更多民眾親近電競，培養電競各領域專業人才，開拓國際電競產業整體商機。