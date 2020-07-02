科技人粟益民返鄉種茶 延續三芝茶鄉文化

新北市三芝區在日治時代，是重要的茶產區，近年來一位科技人粟益民返鄉接手茶產業，因今年製茶有成，決定參加新北美人茶與全國美人茶的比賽，區長林慶豐給予鼓勵，並且肯定茶產文化的復興，能夠為地方創生帶來更多生機。

返鄉茶農粟益民說，返鄉後從地方的老茶農手中接手20甲的茶園，開始新的採茶製茶人生，一年一年都在思考三芝茶的定位與取向，該如何經營與銷售，今年製茶有成，也準備要參加新北美人茶與全國美人茶的比賽，未來有機會在區公所的協助下，也希望能夠走向創生，為地方、為茶文化創造更多可能。

從科技業轉戰茶產業，粟益民滿口茶經，一點都感受不出他並不是茶農出身，蜜香紅茶琥珀色茶湯，入口淡淡密香後韻甘甜，返鄉製茶三年，如今終於有些成果能夠參賽，為此區長來到茶園給予鼓勵，更加也肯定粟益民能為三芝開啟茶產業創生的契機。

三芝區長林慶豐表示， 三芝區的農產業相當出色，如今茶產業的復興為當前三芝區的地方創生計畫再添一生力軍，也期待透過茶產業的復甦，能夠讓三芝茶鄉文化重現並延續，不僅如此，也要帶動青年返鄉，為地方產業創造無限生機。