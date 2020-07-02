汐止北峰抽水站再出包 涵洞積水民代究責

進入防汛期，新北市汐止區北峰里抽水站卻因為工程延宕又出狀況，這幾天下午的雷陣雨，又再度造成中興路涵洞積水，連車子都過不了，明明工程已報竣工，下大雨機組卻又出狀況，也讓新北市議員白珮茹很不滿要求檢討懲處及扣款的動作。

7/1日下午二點多的大雷雨，汐止區瞬間豪大雨也造成中興路涵洞又積水成災，連車子都過不去，一度禁止通行，第一時間到場的北峰里長陳南海說真的很無奈，因為，上星期五才淹，才不到五天又積水，尤其緊鄰的北峰里抽水站，明明五月要完工，卻一直拖。

市議員白珮茹表示，在六月初大雨打雷，抽水站跳電當天沒有啟用，隔天就召集相關單位、包商開會，把整個期程定出來，包商本來預計6/20應該要完工，但其實6/20包商並沒有完工，但是他把整個紙本作業都送進了公所，那在公所還沒有勘驗之前又因為再下了第二場雨，再度造成涵洞積水，那我們希望針對包商的疏失送101條款進行懲處及扣款的動作。

汐止區長陳健民指出，6/20包商報竣工，但是6/29日豪大雨機組還是有問題，那我們事後了解，廠商並未對整個抽水站跟發電機組安裝好後，雖然有測試，但是抽水站應該針對抽水的功能去做測試，他並沒有，所以，今天就安排要做這樣的測試，請廠商出動水車來，針對整個抽水設備是否能正常運作來測試。