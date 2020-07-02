火災住警器立大功 淡水套房住戶聞聲逃生

新北市淡水區淡江大學附近一處出租套房日前發生火警，因有裝設淡水區福佑宮捐贈的住宅用火災警報器，在濃煙冒出的同時，警報聲大作下其他房客逃生並通報119，消防隊在3分鐘內成功撲滅火勢，然而可以即時發現火災，都全靠小小的住宅用火災警報器。

新北市淡水區淡江大學附近，一處出租套房日前發生火警，淡水消防分隊表示，當時現場為5層樓建築物，外觀冒出大量濃煙，起火層為該棟建物2樓1間出租套房，而且屋主不在家，消防人員立即破門佈署水線進入搶救，發現火點在浴室內電熱水器位置，在3分鐘內成功撲滅火勢，然而可以即時發現，都全靠小小的住宅用火災警報器。

淡水消防分隊長 鄭凱蔚表示，由於這一租屋處有裝設淡水區福佑宮捐贈的住宅用火災警報器，在濃煙冒出的同時，警報聲大作，同樓層其他房客，才會即時發現火災狀況並立即往1樓避難層逃生通報119。

淡水消防分隊表示，這一起案件幸好有住宅用火災警報器，提早成功預警作動而減少人命傷亡及財產損失，淡水轄區內有淡江、真理、聖約翰及台北海洋科技大學出租套房非常的多，在此要特別呼籲房東務必於每間出租套房裝置住宅用火災警報器以保障房客的租屋安全。