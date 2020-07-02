快訊

還有希望！威力彩頭獎連41槓 下周一上看13億元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

火災住警器立大功 淡水套房住戶聞聲逃生

觀天下 / 記者許端驛／淡水報導
淡水區淡江大學出租套房發生火警，因有裝設住宅用火災警報器，警報聲大作下其他房客逃生。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水區淡江大學出租套房發生火警，因有裝設住宅用火災警報器，警報聲大作下其他房客逃生。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水區淡江大學附近一處出租套房日前發生火警，因有裝設淡水區福佑宮捐贈的住宅用火災警報器，在濃煙冒出的同時，警報聲大作下其他房客逃生並通報119，消防隊在3分鐘內成功撲滅火勢，然而可以即時發現火災，都全靠小小的住宅用火災警報器。

新北市淡水區淡江大學附近，一處出租套房日前發生火警，淡水消防分隊表示，當時現場為5層樓建築物，外觀冒出大量濃煙，起火層為該棟建物2樓1間出租套房，而且屋主不在家，消防人員立即破門佈署水線進入搶救，發現火點在浴室內電熱水器位置，在3分鐘內成功撲滅火勢，然而可以即時發現，都全靠小小的住宅用火災警報器。

淡水消防分隊長 鄭凱蔚表示，由於這一租屋處有裝設淡水區福佑宮捐贈的住宅用火災警報器，在濃煙冒出的同時，警報聲大作，同樓層其他房客，才會即時發現火災狀況並立即往1樓避難層逃生通報119。

淡水消防分隊表示，這一起案件幸好有住宅用火災警報器，提早成功預警作動而減少人命傷亡及財產損失，淡水轄區內有淡江、真理、聖約翰及台北海洋科技大學出租套房非常的多，在此要特別呼籲房東務必於每間出租套房裝置住宅用火災警報器以保障房客的租屋安全。

淡水 火災

延伸閱讀

美術教師轉職消防員 設計防火魔術卡

影／他把消防文宣變魔術卡轉魔術方塊 民眾搶要不無聊

研究：南海永暑礁地下淡水水體生成快速

錢櫃懲處出爐 北市消防局副局長、火預科長記過一支

相關新聞

馬崗漁村告贏新北市 文化局：尊重判決結果

東北角貢寮極東村落「馬崗村」石頭屋傳承百年，居民申請登錄聚落建築群，但遭新北市政府文資審議大會決議不登錄。居民委任環境權...

泰山免費巴士改市區公車狀況多 民怨無候車亭又等無車

原新北市泰山公有市場接駁至台北車站的免費巴士，昨日起改為新北市區公車578，但有民眾陳情，候車處被陽光直射且缺乏座位，長...

Moovo使長輩不方便？ 侯友宜：會在研究測試

新北YouBike合約明年8月即將到期，新北市議員蔡淑君、陳偉杰、黃桂蘭指出，未來是要繼續使用YouBike1.0，還是...

科技人粟益民返鄉種茶 延續三芝茶鄉文化

新北市三芝區在日治時代，是重要的茶產區，近年來一位科技人粟益民返鄉接手茶產業，因今年製茶有成，決定參加新北美人茶與全國美人茶的比賽，區長林慶豐給予鼓勵，並且肯定茶產文化的復興，能夠為地方創生帶來更多生機。

汐止北峰抽水站再出包 涵洞積水民代究責

進入防汛期，新北市汐止區北峰里抽水站卻因為工程延宕又出狀況，這幾天下午的雷陣雨，又再度造成中興路涵洞積水，連車子都過不了，明明工程已報竣工，下大雨機組卻又出狀況，也讓新北市議員白珮茹很不滿要求檢討懲處及扣款的動作。

火災住警器立大功 淡水套房住戶聞聲逃生

新北市淡水區淡江大學附近一處出租套房日前發生火警，因有裝設淡水區福佑宮捐贈的住宅用火災警報器，在濃煙冒出的同時，警報聲大作下其他房客逃生並通報119，消防隊在3分鐘內成功撲滅火勢，然而可以即時發現火災，都全靠小小的住宅用火災警報器。

亂停車身障者難行 汐止觀光夜市要劃紅線

新北市汐止區觀光夜市一到下午四點就開始湧現人潮，一到晚上人一多，緊鄰的台鐵聯絡道停了好多機車，隨意亂停擋住通道，多次造成身障朋友過不去的情況，今(2)日新北市議員張錦豪會勘，要求市府畫設禁停紅線，並且將單行道標示清楚，以免再有汽機車亂入。

不讓巨蛋煞風景 國父紀念館回歸王大閎55年前「原版」設計

名建築師王大閎所建國父紀念館是市定古蹟，美麗風貌近年卻因大巨蛋緊鄰遭破壞。國父紀念館館長梁永斐表示，最快將於11月啟動景觀改造工程，藉由仁愛路入口橫排植樹、中山公園廣場縮窄並在兩側種樹等手法，減低巨蛋對國父紀念館天際線影響，另也將現有噴水池改為淺長「映池」，完整呈現建築倒影。

避免汐止中興路涵洞再淹水 公所：增強抽水機組效率

新北市汐止區中興路涵洞每逢大雨就會積淹水，原訂今年5月汛期前全數更新的北峰抽水站抽水機具，廠商工期延誤，甚至驗收前馬達出...

八里紅水仙溪邊坡滑落 流浪犬保育場面臨斷路危機

新北市八里區長坑山上的中華民國保護動物協會保育場，因一旁邊坡長期被雨水及紅水仙溪沖刷，土石不斷滑落，通往保育場的走道越來...

「馬崗漁村」登錄聚落建築群失敗 居民提告獲勝訴！

東北角貢寮極東村落「馬崗村」石頭屋傳承百年，部分地主有意收回由開發建商進駐投資，為保全歷史悠久漁村聚落，居民申請登錄聚落...

無法負擔清五股垃圾山 侯友宜：還是會努力

新北市政府大力整頓五股垃圾山，不過地底下被倒滿垃圾與重金屬汙染，新北市議員賴秋媚要求新北市府盡力清除。新北市長侯友宜說，...

熱門新聞

癌父臨終心願遊花東 兒送行泣：來世讓我當爸爸

健身教練車禍後終身坐輪椅 原公司再雇他還讓他調回家

安心旅遊加碼再加碼！嘉義飯店業紛紛推0元住宿方案

與「新北女警花」跳反毒健康操 男警官：興奮到睡不著

35年公職未離鄉 嘉義縣建設處長升公路總局副局長

影／萬里私房景點鏡湖倒影美麗如鏡 蟲鳴鳥叫聲伴奏

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。